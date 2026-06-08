https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zacina-tyden-invaznich-druhu.v-krkonosich-se-omezuje-zejmena-techto-5-rostlin
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Začíná Týden invazních druhů. V Krkonoších se omezuje zejména těchto 5 rostlin

8.6.2026 10:49 | PRAHA (Ekolist.cz) | Radek Drahný
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Dnes začíná celostátní Týden invazních druhů (8.–14. června 2026) vyhlášený AOPK ČR, jehož cílem je upozornit veřejnost na nepůvodní rostliny a živočichy, kteří se v české krajině rychle šíří a představují vážnou hrozbu pro původní přírodu, ekonomiku i v některých případech lidské zdraví. Správa Krkonošského národního parku při této příležitosti připomíná zejména invazní rostliny, které se vyskytují na území Krkonoš a jejichž šíření je třeba aktivně omezovat.
 
Invazní druhy jsou organismy zavlečené člověkem mimo jejich původní areál. Díky rychlému růstu, vysoké schopnosti rozmnožování a absenci přirozených nepřátel dokážou obsazovat rozsáhlá území, vytlačovat původní druhy a měnit charakter cenných přírodních stanovišť. Některé z nich navíc způsobují hospodářské škody nebo představují zdravotní riziko.

„Nejdůležitější je odhalení nových ohnisek výskytu. Každý včasný zásah může významně pomoci zabránit dalšímu šíření invazních druhů a ochránit jedinečnou přírodu Krkonoš,“ říká Lucie Procházková, odborný pracovník na management krkonošských luk na Správě KRNAP.

Mezi druhy, kterým Správa KRNAP věnuje dlouhodobou pozornost, patří především:

Lupina mnoholistá

Původně severoamerická okrasná rostlina dnes vytváří rozsáhlé porosty na loukách, podél cest i lesních okrajů. Obohacuje půdu dusíkem a mění její chemické vlastnosti, čímž vytlačuje řadu původních druhů rostlin. Výsledkem je úbytek původních lučních druhů.

Křídlatky

Křídlatka japonská, sachalinská a česká patří mezi nejodolnější invazní rostliny v České republice. Vytvářejí husté porosty zejména podél vodních toků a jejich rozsáhlé oddenkové systémy ztěžují likvidaci. Po odumření nadzemních částí navíc zvyšují riziko eroze břehů.

Bolševník velkolepý

Jeden z nejznámějších invazních druhů je nebezpečný nejen pro přírodu, ale i pro člověka. Jeho šťávy obsahují látky, které při kontaktu s pokožkou a následném působení slunečního záření způsobují bolestivé puchýře a dlouhodobé zdravotní komplikace. Bolševník je zároveň zařazen na seznam invazních druhů s významným dopadem pro Evropskou unii.

Netýkavka žláznatá

Tato původně himálajská rostlina se rychle šíří podél vodních toků a na vlhkých stanovištích. Díky schopnosti vystřelovat semena do okolí dokáže během krátké doby obsadit rozsáhlé plochy. Patří rovněž mezi druhy zařazené na unijní seznam invazních nepůvodních druhů.

Šťovík alpský

Ačkoliv je v Krkonoších znám již několik století, v posledních desetiletích se výrazně rozšířil zejména na opuštěných a neobhospodařovaných loukách a pod boudami, kde je vysoký obsah dusíku v půdě. Jeho mohutné porosty mění charakter horských luk a omezují prostor pro původní druhy rostlin.

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Jak lze v boji s invazními druhy pomoci? Úspěšný může být pouze dlouhodobý proces. Základem je pravidelné obhospodařování krajiny, zabránění šíření nepůvodních druhů ze zahrad do volné přírody a trpělivé odstraňování již zavlečených rostlin. V případě nových výskytů je klíčová jejich včasná likvidace.

Pokud návštěvníci nebo obyvatelé Krkonoš zaznamenají výskyt některého z invazních druhů, mohou kontaktovat Správu KRNAP na e-mailu invazky@krnap.cz nebo telefonicky na 499 456 231. Další informace jsou dostupné na webu invazky.krnap.cz.

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Týden invazních druhů připomíná, že ochrana přírody nezačíná pouze ve zvláště chráněných územích. Každý z nás může svým chováním přispět k tomu, aby si Krkonoše zachovaly svou jedinečnou biologickou rozmanitost i pro budoucí generace. Více informací o Týdnu invazních druhů naleznete na stránkách AOPK ČR.

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foto - Drahný Radek
Radek Drahný
Autor je tiskový mluvčí Správy KRNAP.
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