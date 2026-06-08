Začíná Týden invazních druhů. V Krkonoších se omezuje zejména těchto 5 rostlin
„Nejdůležitější je odhalení nových ohnisek výskytu. Každý včasný zásah může významně pomoci zabránit dalšímu šíření invazních druhů a ochránit jedinečnou přírodu Krkonoš,“ říká Lucie Procházková, odborný pracovník na management krkonošských luk na Správě KRNAP.
Mezi druhy, kterým Správa KRNAP věnuje dlouhodobou pozornost, patří především:
Lupina mnoholistá
Původně severoamerická okrasná rostlina dnes vytváří rozsáhlé porosty na loukách, podél cest i lesních okrajů. Obohacuje půdu dusíkem a mění její chemické vlastnosti, čímž vytlačuje řadu původních druhů rostlin. Výsledkem je úbytek původních lučních druhů.
Křídlatky
Křídlatka japonská, sachalinská a česká patří mezi nejodolnější invazní rostliny v České republice. Vytvářejí husté porosty zejména podél vodních toků a jejich rozsáhlé oddenkové systémy ztěžují likvidaci. Po odumření nadzemních částí navíc zvyšují riziko eroze břehů.
Bolševník velkolepý
Jeden z nejznámějších invazních druhů je nebezpečný nejen pro přírodu, ale i pro člověka. Jeho šťávy obsahují látky, které při kontaktu s pokožkou a následném působení slunečního záření způsobují bolestivé puchýře a dlouhodobé zdravotní komplikace. Bolševník je zároveň zařazen na seznam invazních druhů s významným dopadem pro Evropskou unii.
Netýkavka žláznatá
Tato původně himálajská rostlina se rychle šíří podél vodních toků a na vlhkých stanovištích. Díky schopnosti vystřelovat semena do okolí dokáže během krátké doby obsadit rozsáhlé plochy. Patří rovněž mezi druhy zařazené na unijní seznam invazních nepůvodních druhů.
Šťovík alpský
Ačkoliv je v Krkonoších znám již několik století, v posledních desetiletích se výrazně rozšířil zejména na opuštěných a neobhospodařovaných loukách a pod boudami, kde je vysoký obsah dusíku v půdě. Jeho mohutné porosty mění charakter horských luk a omezují prostor pro původní druhy rostlin.
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Jak lze v boji s invazními druhy pomoci? Úspěšný může být pouze dlouhodobý proces. Základem je pravidelné obhospodařování krajiny, zabránění šíření nepůvodních druhů ze zahrad do volné přírody a trpělivé odstraňování již zavlečených rostlin. V případě nových výskytů je klíčová jejich včasná likvidace.
Pokud návštěvníci nebo obyvatelé Krkonoš zaznamenají výskyt některého z invazních druhů, mohou kontaktovat Správu KRNAP na e-mailu invazky@krnap.cz nebo telefonicky na 499 456 231. Další informace jsou dostupné na webu invazky.krnap.cz.
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Týden invazních druhů připomíná, že ochrana přírody nezačíná pouze ve zvláště chráněných územích. Každý z nás může svým chováním přispět k tomu, aby si Krkonoše zachovaly svou jedinečnou biologickou rozmanitost i pro budoucí generace. Více informací o Týdnu invazních druhů naleznete na stránkách AOPK ČR.
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