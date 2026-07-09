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Na mimořádnou schůzi sněmovního výboru přišel jen nový šéf KRNAP

9.7.2026 15:14 | PRAHA (ČTK)
Jmenování Petra Moravce ředitelem KRNAP.
Jmenování Petra Moravce ředitelem KRNAP.
Zdroj | MŽP
Mimořádné schůze sněmovního výboru pro životní prostředí se včera zúčastnil pouze nově zvolený ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec, nový šéf České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Pavel Straka nepřišel. Jejím účelem mělo být právě představení obou nově zvolených ředitelů. O svolání schůze požádala opozice na základě podpisů deseti poslanců a poslankyň. Někteří členové opozice vystoupili v úvodu schůze s žádostmi, aby jednání bylo veřejné, poslanci si ale odhlasovali jeho neveřejnost.
 
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) později na síti X napsal, že vzhledem k tomu, že ředitel ČIŽP Straka na výbor nepřišel, budou poslanci v jednání pokračovat za jeho účasti 2. září.

Předsedkyně výboru Berenika Peštová (ANO) návrh na neveřejné jednání zdůvodnila tím, že ředitelé obou institucí nejsou výboru podřízeni, a on tak nemá právo na jejich svolání, ani je za jejich nepřítomnost nemůže sankcionovat. "Podle jednacího řádu můžeme zavolat ministra nebo náměstka, je ne," řekla Peštová. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) se jednání zúčastnil.

"Jednání by mělo být veřejné, ředitelé nemají být tajnými osobami a veřejnost by měla mít právo vědět, jak byli na svá místa dosazeni. Zatímco Petr Moravec byl veřejně představen, o Pavlu Strakovi ani nevíme, jak vypadá, neznáme jeho kvalifikaci ani to, jakým způsobem se vypořádal se svým dosavadním podnikáním," řekl Hladík.

Helena Langšádlová (TOP 09) uvedla, že se kvůli neveřejnému jednání obává dezinterpretace. O veřejné projednávání se zasazoval i poslanec Petr Bendl (ODS), který se jako člen zemědělského výboru divil tomu, proč se o něčem takovém vůbec hlasuje.

O návrhu, aby schůze byla neveřejná, hlasovalo 21 poslanců, 12 bylo pro, devět proti.

Ministr životního prostředí jmenoval Moravce ředitelem Správy KRNAP a podnikatele Pavla Straku ředitelem ČIŽP 18. června. Straka za Motoristy kandidoval na jižní Moravě a je významným sponzorem této vládní strany. Moravec je pedagog České lesnické akademie Trutnov.

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