Na mimořádnou schůzi sněmovního výboru přišel jen nový šéf KRNAP
Předsedkyně výboru Berenika Peštová (ANO) návrh na neveřejné jednání zdůvodnila tím, že ředitelé obou institucí nejsou výboru podřízeni, a on tak nemá právo na jejich svolání, ani je za jejich nepřítomnost nemůže sankcionovat. "Podle jednacího řádu můžeme zavolat ministra nebo náměstka, je ne," řekla Peštová. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) se jednání zúčastnil.
"Jednání by mělo být veřejné, ředitelé nemají být tajnými osobami a veřejnost by měla mít právo vědět, jak byli na svá místa dosazeni. Zatímco Petr Moravec byl veřejně představen, o Pavlu Strakovi ani nevíme, jak vypadá, neznáme jeho kvalifikaci ani to, jakým způsobem se vypořádal se svým dosavadním podnikáním," řekl Hladík.
Helena Langšádlová (TOP 09) uvedla, že se kvůli neveřejnému jednání obává dezinterpretace. O veřejné projednávání se zasazoval i poslanec Petr Bendl (ODS), který se jako člen zemědělského výboru divil tomu, proč se o něčem takovém vůbec hlasuje.
O návrhu, aby schůze byla neveřejná, hlasovalo 21 poslanců, 12 bylo pro, devět proti.
Ministr životního prostředí jmenoval Moravce ředitelem Správy KRNAP a podnikatele Pavla Straku ředitelem ČIŽP 18. června. Straka za Motoristy kandidoval na jižní Moravě a je významným sponzorem této vládní strany. Moravec je pedagog České lesnické akademie Trutnov.
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