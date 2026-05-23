Dobrovolníci při akci Čisté Krkonoše sesbírali 2,5 tuny odpadu, i nápravu z auta

23.5.2026 19:54 | VRCHLABÍ (ČTK)
Foto | Foto: Petr Horák / Správa KRNAP
Přibližně 2,5 tuny odpadu sesbírali při akci Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci Krkonošského národního parku (KRNAP). Jedním z nalezených předmětů byla přední náprava z auta. Minulý pátek a sobotu se do úklidu zapojilo zhruba 300 lidí, informovali zástupci Správy KRNAP. Úklid v okolí turistických cest pořádá správa s partnery dvakrát ročně.
 
"Akce Čisté Krkonoše dlouhodobě upozorňuje na problematiku odpadků v horské přírodě a připomíná jednoduché pravidlo: co si do hor přineseme, to bychom si měli také odnést zpět," sdělil mluvčí parku Radek Drahný.

Mezi nalezenými odpadky byly stovky papírových kapesníků, plastové obaly a lahve, plechovky i rozměrnější odpad. Kuriózním nálezem letošního ročníku byla přední náprava z automobilu nebo staré kovové trubky.

"Každoročně nás překvapí, co všechno jsou lidé schopni v přírodě zanechat. Vedle běžného turistického odpadu stále nacházíme i objemné předměty, které do horské přírody rozhodně nepatří," uvedl Drahný. Podle zástupců národního parku se situace v Krkonoších postupně zlepšuje, a to i díky kampaním, které na problém s odpadky v okolí turistických cest upozorňují.

Krkonoše jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Jejich horské hřebeny jsou pro svou podobu se Skandinávií někdy označované jako ostrov tundry uprostřed Evropy. Krkonoše patří k nejnavštěvovanějším českým pohořím.

