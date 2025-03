Správci zeleně obnovují léta nepoužívané cesty v brněnském Wilsonově lese

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pracovníci Veřejné zeleně města Brna (VZMB) obnovují v těchto týdnech léta nepoužívané cesty v rozsáhlém brněnském lesoparku Wilsonův les. Dohromady asi kilometr dlouhé trasy budou plynule navazovat na galerii, která vznikla při stavbě velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici. Pobytová plocha v blízkosti řeky Svratky se tak pro návštěvníky značně rozšíří, patrně od poloviny dubna, kdy mají být práce hotové. Revitalizace přispěje i k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou, které je na skalnatém svahu nedostatek. ČTK to dnes řekla správkyně parku Alexandra Koutná.Z městského okruhu vznikly při stavbě nové propojky do Wilsonova lesa poblíž Hroznové a Preslovy ulice a v úrovni pod ulici Bohuslava Martinů. "Nevytváříme nové cesty, ale obnovujeme staré, které nebyly přístupné kvůli stavbě asi pět let. Případně je lidé vůbec nepoužívali, protože končily u tramvajové tratě a vlastně nikam nevedly," uvedla Koutná. V lesoparku, jenž se rozkládá na více než 34 hektarech, je dohromady asi osm kilometrů cest.

Snahou správců zeleně je, aby návštěvníci oblíbené lokality nepoznali, kde končí Wilsonův les a začíná galerie okruhu, která tvoří samostatný park s cestou lemovanou vysázenými stromy. Do lesoparku pak vede nově zbudované schodiště. Sjednoceného dojmu chtějí dosáhnout například použitím stejné barvy kameniva či instalací podobného zábradlí tam, kde je to kvůli bezpečnosti nutné.

S pracemi začala VZMB v zimě. Z cest odstranila trávu, keře a další vegetaci a postupně čistí porost od vývratů a polomů. "Po dočištění porostu přijde na řadu zábradlí, svodnice a finální vrstva mechanicky zpevněného kameniva, kterou uhutníme. Sklon chceme upravit tak, aby se co nejméně tvořila vodní eroze," uvedla správkyně. Připomněla, že v době vzniku parku před 140 lety byla voda sváděná do žlabů a z nich do sběrné šachty. "Dnes je jiné klima a kanálky přívalové deště nezvládají. Zároveň bývají období sucha, proto je potřeba vodu odvádět do přilehlých ploch zeleně a tam ji nechat vsáknout, aby pomohla porostu doplnit vláhu," dodala.

Klimatická změna se promítá i do druhové skladby Wilsonova lesa, jenž je svou rozlohou a umístěním v zastavené části města v Brně výjimečný. "Bylo tady vysazených hodně smrků, kterým se obecně v této nadmořské výšce nedaří a v téhle lokalitě už vůbec ne. Prakticky poslední odešly při kůrovcové kalamitě. Vypadávají i modřiny. Naopak se tady daří určitým druhům dubu nebo javoru babyka. Snažíme se hodně využívat náletů, nejlepší je, když se dřeviny samy uchytí. Výsadby děláme spíše pro zpestření druhové skladby. Vracíme sem třeba třešně ptačí," řekla Koutná.

Správkyně očekává, že po otevření nových cest a propojení s galerií přibude ještě více návštěvníků. Odpovídat by tomu měla i údržba, kterou mají nyní pravidelně na starosti dva lidé. V příštím roce by proto VZMB chtěla požádat o podporu svého zřizovatele, město, aby mohl jejich počet vzrůst na pět.

