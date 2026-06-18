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Starosta Vrchlabí Sobotka označil jmenování nového šéfa KRNAP za trapné divadlo

18.6.2026 12:56 | VRCHLABÍ (ČTK)
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Dnešní jmenování nového ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) označil za trapné divadlo vrchlabský starosta, předseda Svazku měst a obcí Krkonoše a předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka. Že to bude právě Petr Moravec, se vědělo už od května, řekl ČTK Sobotka. Moravce dnes jmenoval do funkce ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Byl vybrán ze tří finalistů.
 
"Tato volba není pro území dobrou zprávou, protože ten člověk nemá kredit ani dovnitř do úřadu, ani k veřejnosti, odborné veřejnosti v ochraně přírody, ani ve vztahu k obcím. Byl jsem účasten výběrového řízení a byli tam lepší kandidáti, ale jsem přesvědčen od samého začátku, že pan Moravec byl předurčen – a to není dobré," uvedl na webu Sobotka.

Podle něj to pro území Krkonoš a Krkonošského národního parku není dobré řešení a komunikace mezi národním parkem a obcemi bude ohrožena.

"Spolupráce se Správou KRNAP se za posledních 20 let vyvíjela a přes čtyři ředitele, které jsem zažil, se nějakým způsobem formovala. Považuju to za cestu zpět na úplný začátek," řekl ČTK Sobotka.

Některé krkonošské obce a města dříve favorita soutěže na nového ředitele KRNAP, za kterého byl Moravec považován, kritizovaly. Například v dopise zaslaném v květnu ministrovi životního prostředí k němu měli výhrady zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše. Podle nich jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku.

"Vnímám to jako jejich názor, stejně jako se všemi ostatními se s nimi setkám a názory si vyjasníme, když budou chtít pomoci, pomůžeme,“ řekl dnes Moravec. Dodal, že kritiky přesvědčit svojí odborností, vzděláním i vztahem ke Krkonoším. Ministr Moravce označil za zkušeného manažera a odborníka, který při výběrovém řízení prokázal detailní znalost fungování národního parku.

Vystudovaný lesník Moravec je pedagogem České lesnické akademie Trutnov, školy, kterou zřizuje Královéhradecký kraj. Byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Moravec měl dosud ve správě parku úvazek v rozsahu 0,1.

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