Start března je pro dvě třetiny Česka suchý, voda chybí na východ od Prahy

Start prvního jarního měsíce je pro zhruba dvě třetiny Česka suchý. Půda do hloubky jednoho metru je proti průměrnému stavu v letech 1961 až 2015 sušší zhruba na východ od Prahy, naopak na západ od hlavního města je situace dobrá. Na vině je zima velmi chudá na srážky, které navíc, jak je v posledních letech běžné, padají častěji ve formě deště než sněhu. ČTK to řekl bioklimatolog a jeden z hlavních tvůrců projektu Intersucho Miroslav Trnka.V únoru nespadlo ani 50 procent srážek z pohledu dlouhodobého průměru. A srážky, které spadly ve formě deště, se již z části vypařily, nebo také odtekly. Zatím však nelze s výjimkou některých míst na jižní Moravě hovořit o nedostatku vláhy v půdě, který by rostliny limitoval. Nicméně pokud bude přetrvávat sušší charakter počasí, vody může být brzy málo. "Progres sucha se bude v takovém případě zrychlovat," řekl Trnka.

Český hydrometeorologický ústav na facebooku uvedl, že srážkově únor hodnotí jako silně podnormální. "V průměru na našem území spadlo pouze 11 milimetrů (30 procent srážkového normálu 1991–2020). Jednalo se o 4. nejsušší únor v období od roku 1961. Nejvíce srážek spadlo 12. a 13 února, často se jednalo o srážky sněhové. V krajích Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský však spadlo dokonce méně než 20 procent srážkového normálu," uvedli meteorologové ČHMÚ.

Trnka řekl, že v normálním období bývalo běžné, že nejen ve středních polohách, ale často i v nížinách ležel v únoru sníh, který v těchto dnech roztával a doplňoval vláhu. Letos už sníh zůstává jen v nejvyšších partiích hor. V teplejších zimách, k nimž se zařadila i ta letošní, už je sníh v nížinách vzácným a krátkodobým jevem, citelně sněhu ubývá i ve středních polohách.

Horší situace je nyní v povrchové vrstvě do 40 centimetrů a podle Trnky už jsou místa, kde může nedostatek vláhy rostliny limitovat v počátku růstu. "Zemědělci jako reportéři jsou opatrní a obávají se, jak to bude vypadat, pokud bude pokračovat suché počasí, ale zatím nehlásí přímé dopady," poznamenal Trnka.

Podle střednědobé předpovědi se očekává, že tento týden bude teplotně nadprůměrný až o deset stupňů a první výraznější srážky by se mohly objevit až v polovině příštího týdne. Ten by už měl být teplotně spíše průměrný, ale zatím v tomto ohledu panuje značná nejistota, uvedli tvůrci projektu na webu. Kvůli tomu lze očekávat, že bude sucho přetrvávat, nebo se ještě prohlubovat. Dlouhodobý výhled do poloviny dubna předpokládá nadprůměrně teplé počasí. Jak bohaté bude období srážkově, není v tuto chvíli zřejmé. "Nicméně podobně suchá jara budou v dalších letech běžnější, než bývala, a letošní rok je toho dokladem. Vidíme relativně nízkou pravděpodobnost na normální zásobu vody v půdě do půlky dubna ve východní části území a v některých oblastech až do poloviny května," doplnil Trnka.

