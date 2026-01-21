https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/statni-podnik-povodi-vltavy-letos-planuje-verejne-zakazky-za-1-25-miliardy-korun
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Státní podnik Povodí Vltavy letos plánuje veřejné zakázky za 1,25 miliardy korun

21.1.2026 12:03 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Státní podnik Povodí Vltavy letos plánuje zadat veřejné zakázky za 1,25 miliardy korun. Chce například zmodernizovat vodní dílo Miřejovice na Mělnicku nebo postavit protipovodňovou ochranu v části města Klatovy-Luby. Vyplývá to z informací, které dnes podnik představil potencionálním dodavatelům. V loňském roce Povodí Vltavy plánovalo veřejné zakázky za 1,37 miliardy korun.
 
Z letošní předpokládané hodnoty veřejných zakázek 1,25 miliardy korun připadá na investiční projekty 918 milionů korun a na opravy 331 milionů korun. Z vlastních zdrojů chce dát podnik na investice 387 milionů korun, zbytek - 531 milionů korun - mají pokrýt dotace. Na opravy má Povodí Vltavy z vlastních peněz vyhrazeno 293 milionů korun a z dotací 38 milionů korun, uvedl ředitel investiční sekce Tomáš Havlíček.

V případě vodního díla Miřejovice se Povodí Vltavy chystá mimo jiné zmodernizovat technologie ve druhém a třetím jezovém poli. Zakázku, která má stát 288 milionů korun, plánuje plně pokrýt z vlastních zdrojů. Stavba protipovodňové ochrany v části města Klatovy-Luby zahrnuje třeba liniová opatření, rekonstrukci mostu a jezu nebo opatření na stokové síti. Projekt bude podle podniku financován ze Státního fondu životního prostředí a vyjde na 173 milionů korun.

Povodí Vltavy chystá také některé projekty, které má pokrýt Státní fond dopravní infrastruktury. Podnik ale ještě čeká na konečné schválení prostředků. "Zadávací řízení u nich začne v letošním roce, ale financování je na rok 2027," uvedl Havlíček. Jde například o prodloužení plavební komory v Kamýku nad Vltavou či o výstavbu překladiště ve vodní nádrži Orlík.

Státní podnik Povodí Vltavy spravuje téměř 21.900 kilometrů vodních toků. Do jeho působnosti patří také 115 vodních nádrží, deset poldrů, 21 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivých a 307 pevných jezů a 22 malých vodních elektráren.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
