Státní podnik Povodí Vltavy letos plánuje veřejné zakázky za 1,25 miliardy korun
V případě vodního díla Miřejovice se Povodí Vltavy chystá mimo jiné zmodernizovat technologie ve druhém a třetím jezovém poli. Zakázku, která má stát 288 milionů korun, plánuje plně pokrýt z vlastních zdrojů. Stavba protipovodňové ochrany v části města Klatovy-Luby zahrnuje třeba liniová opatření, rekonstrukci mostu a jezu nebo opatření na stokové síti. Projekt bude podle podniku financován ze Státního fondu životního prostředí a vyjde na 173 milionů korun.
Povodí Vltavy chystá také některé projekty, které má pokrýt Státní fond dopravní infrastruktury. Podnik ale ještě čeká na konečné schválení prostředků. "Zadávací řízení u nich začne v letošním roce, ale financování je na rok 2027," uvedl Havlíček. Jde například o prodloužení plavební komory v Kamýku nad Vltavou či o výstavbu překladiště ve vodní nádrži Orlík.
Státní podnik Povodí Vltavy spravuje téměř 21.900 kilometrů vodních toků. Do jeho působnosti patří také 115 vodních nádrží, deset poldrů, 21 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivých a 307 pevných jezů a 22 malých vodních elektráren.
