https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/staty-eu-vyrobily-45-procent-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-cesko-je-posledni
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Státy EU vyrobily 45 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů, Česko je poslední

1.7.2026 18:31 (ČTK)
Diskuse: 14
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Zdroj | Depositphotos
V prvním čtvrtletí letošního roku pocházelo 45,5 procenta elektřiny vyrobené v EU z obnovitelných zdrojů energie (OZE). To představuje nárůst oproti stejnému čtvrtletí roku 2025, kdy tento podíl činil 42,7 procenta, uvedl unijní statistický úřad Eurostat. V čele je Dánsko, které z těchto zdrojů produkuje drtivou většinu elektřiny, na poslední příčce tabulky je Česko.
 
Česko z OZE generuje 12,7 procenta elektřiny. Na předposledním místě je Malta se 13 procenty elektřiny vyrobené z OZE. Slovensko z těchto zdrojů vyrábí 17,2 procenta elektřiny.

Dánsko z OZE vyrábí 90 procent elektřiny. Jde převážně o větrnou energii. Následuje Portugalsko, kde podíl energie generované z OZE dosahuje 82,9 procenta a podílí se na tom převážně vodní energie. Na třetím místě je Litva, kde z OZE pochází 75,7 procenta vyrobené elektřiny. V Litvě podobně jako v Dánsku dominuje větrná energie.

Hlavním zdrojem elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU byla větrná energie, která představovala 44,9 procenta vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Meziročně tento podíl stoupl z loňských 42,3 procenta.

Na druhém místě se umístila vodní energie s podílem 28 procent, následovaná solární energií s podílem 17,3 procenta. Zbývající část elektřiny z OZE pocházela z hořlavých obnovitelných paliv (9,4 procenta) a z geotermální energie a dalších zdrojů (0,4 procenta), uvedl Eurostat.

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Všechny komentáře (14)
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Emil Novák

1.7.2026 18:37
Velké štěstí, že vůbec nezáleží na tom jestli se elektřina vyrábí tzv. "obnovitelně", ale jestli se vyrábí čistě, což jsou dvě úplně odlišné věci.
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PH

Pavel Hanzl

1.7.2026 18:49 Reaguje na Emil Novák
Pojemn "čistě" je jako co? Když máte odsířený uhlák, který produkuje rtuť a kromě toho polovinu Mendělejovy tabulky a nečadí z komína, bo má funkčí filtry pevných částic?
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MV

Milan Vaněček

1.7.2026 18:57 Reaguje na Emil Novák
Čistá, plně recyklovatelná výroba elektřiny je především v nejvíce ve světě budovaných fotovoltaických elektrárnách. A elektrárnách vodních a větrných. Ty všechny nezanechávají po sobě nebezpečný radioaktivní odpad, nehrozí žádné Černobyly a Fukušimy.
U nás, z historických důvodů (rozhodl o tom dřívější Sovětský svaz, že Československo mu bude svojí kvalitní strojírenskou výrobou schopno pomáhat v jaderné energetice). Je to dílo RVHP (staří ví, co to znamenalo).
Energetika má obrovskou setrvačnost, my jsme toho příkladem.
Proto u nás zůstává velký podíl staré energetiky (uhlí, jádro), vyrábějící horkou páru, která pak pomocí turbiny a generátoru vyrobí potřebnou elektřinu.
Proto jsme v obnovitelných zdrojích na posledním místě v EU a jednom z posledních ve světě.
Bohužel prosazování obnovitelných zdrojů v EU probíhá tím nejhorším možným a nejdražším způsobem, který ničí průmysl v EU a zcela zbytečně (ničením těch starých zdrojů výroby elektřiny, v Německu především JE a ve většině zemí zavíráním elektráren uhelných) prodražuje elektřinu pro všechny spotřebitele.
Místo pragmatizmu (viz USA, Čína, Indie,...) zvítězila v EU pochybná ideologie.
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ss

smějící se bestie

1.7.2026 19:31 Reaguje na Emil Novák
Tak jest !
Odpovědět
RV

Richard Vacek

1.7.2026 18:43
Závidět se dá Slovensku, které sází na jádro a stává se vývozcem jaderné elektřiny.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.7.2026 18:45
Mě spíše zaujali sousedi, kteří se s jádrem dostali na 70%. Tomuto já říkám úspěch!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2026 18:50 Reaguje na Karel Zvářal
A prečo to němáme aj u nás? Kdo zablokoval další bloky v temelíně?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.7.2026 19:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Na to by nejlépe odpověděl ten, co tu včera rozdával ropáky a na sebe zapomněl.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

1.7.2026 19:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Konkurenční boj ve vyhlášené soutěži o přidělení lukrativní zakázky, tomu politicky správnému uchazeči, Hanzle.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

1.7.2026 19:33 Reaguje na Tonda Selektoda
1*
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

1.7.2026 19:32 Reaguje na Karel Zvářal
Ano, a spolu s námi a s dalšími provozovateli rotujících setrvačných hmot rotorů v generátorech elektráren, přispívají ke stabilitě kmitočtu elektrizační sítě celé EU.
To nedokáže žádný solár, ani větrník.
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PH

Pavel Hanzl

1.7.2026 18:52
Zase jsme nejhorší a s touhle paravládou už nás už nikdo neohrozí ani omylem.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

1.7.2026 19:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebrečte, Hanzle, jásejte!
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.7.2026 19:01
Čistá a plně recyklovatelná přímá výroba elektřiny probíhá ve fotovoltaických elektrárnách. Ty tvoří ve světě nejrychleji rostoucí segment energetiky. A dále pak v elektrárnách vodních a větrných.
Tyto všechny elektrárny po sobě nezanechávají nebezpečný radioaktivní odpad.
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