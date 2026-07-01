Státy EU vyrobily 45 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů, Česko je poslední
Dánsko z OZE vyrábí 90 procent elektřiny. Jde převážně o větrnou energii. Následuje Portugalsko, kde podíl energie generované z OZE dosahuje 82,9 procenta a podílí se na tom převážně vodní energie. Na třetím místě je Litva, kde z OZE pochází 75,7 procenta vyrobené elektřiny. V Litvě podobně jako v Dánsku dominuje větrná energie.
Hlavním zdrojem elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU byla větrná energie, která představovala 44,9 procenta vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Meziročně tento podíl stoupl z loňských 42,3 procenta.
Na druhém místě se umístila vodní energie s podílem 28 procent, následovaná solární energií s podílem 17,3 procenta. Zbývající část elektřiny z OZE pocházela z hořlavých obnovitelných paliv (9,4 procenta) a z geotermální energie a dalších zdrojů (0,4 procenta), uvedl Eurostat.
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Všechny komentáře (14)
Emil Novák1.7.2026 18:37
Pavel Hanzl1.7.2026 18:49 Reaguje na Emil Novák
Milan Vaněček1.7.2026 18:57 Reaguje na Emil Novák
U nás, z historických důvodů (rozhodl o tom dřívější Sovětský svaz, že Československo mu bude svojí kvalitní strojírenskou výrobou schopno pomáhat v jaderné energetice). Je to dílo RVHP (staří ví, co to znamenalo).
Energetika má obrovskou setrvačnost, my jsme toho příkladem.
Proto u nás zůstává velký podíl staré energetiky (uhlí, jádro), vyrábějící horkou páru, která pak pomocí turbiny a generátoru vyrobí potřebnou elektřinu.
Proto jsme v obnovitelných zdrojích na posledním místě v EU a jednom z posledních ve světě.
Bohužel prosazování obnovitelných zdrojů v EU probíhá tím nejhorším možným a nejdražším způsobem, který ničí průmysl v EU a zcela zbytečně (ničením těch starých zdrojů výroby elektřiny, v Německu především JE a ve většině zemí zavíráním elektráren uhelných) prodražuje elektřinu pro všechny spotřebitele.
Místo pragmatizmu (viz USA, Čína, Indie,...) zvítězila v EU pochybná ideologie.
smějící se bestie1.7.2026 19:31 Reaguje na Emil Novák
Richard Vacek1.7.2026 18:43
Karel Zvářal1.7.2026 18:45
Pavel Hanzl1.7.2026 18:50 Reaguje na Karel Zvářal
Karel Zvářal1.7.2026 19:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Tonda Selektoda1.7.2026 19:13 Reaguje na Pavel Hanzl
smějící se bestie1.7.2026 19:33 Reaguje na Tonda Selektoda
Tonda Selektoda1.7.2026 19:32 Reaguje na Karel Zvářal
To nedokáže žádný solár, ani větrník.
Pavel Hanzl1.7.2026 18:52
Tonda Selektoda1.7.2026 19:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Milan Vaněček1.7.2026 19:01
Tyto všechny elektrárny po sobě nezanechávají nebezpečný radioaktivní odpad.