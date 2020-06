Středočeský kraj bude zkoumat území pro Svět záchranářů v Lysé. V místě plánované stavby jsou mokřady

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | lysanasspojuje.cz Mokřadní lokalita, kde by měl stát areál Svět záchranářů.

Středočeští zastupitelé dnes pozastavili projekt plánované stavby Světa záchranářů v Lysé nad Labem. Kraj bude zkoumat území, kde měl areál být. Zpráva, která se lokalitou zabývá, má být předložena na příštím zasedání zastupitelstva. Odpůrcům vadí především skutečnost, že v místě plánované stavby jsou mokřady. Cvičiště Svět záchranářů má školáky i dospělé připravovat na krizové situace.

V Lysé by ale byl podle kritiků zničen mokřad, který je biologicky i vodohospodářsky cenným územím a žijí tam ohrožené druhy živočichů. Podle některých opozičních zastupitelů by měl kraj využít ke stavbě Světa záchranářů spíše brownfiledy, vzniknout by tak mohl například v nedalekých Milovicích. Padl také návrh vybudovat areál v bývalých kasárnách v Kutné Hoře. Středočeský kraj měl pozemky pro stavbu získat od Lysé nad Labem za symbolickou jednu korunu.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) dnes zopakovala, že kvůli pandemii koronaviru není svět záchranářů pro kraj prioritou. Stavěl by se tak pouze v případě, kdy by na něj hejtmanství získalo peníze, například z dotace z Evropské unie. Stavba se má posunout zhruba o dva roky.

Proti výstavbě na mokřadu v Lysé je i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). "Dostali jsme podnět, že v Lysé nad Labem chtějí zastavět mokřad. V době sucha ale vodu v krajině potřebujeme víc než dřív. Budeme proto jednat s krajem i s městem, aby pro záchranářský park našlo jiné místo a mokřadu zajistilo zákonnou ochranu," uvedl na twitteru. Mluvčí Brabcova úřadu Petra Roubíčková uvedla, že ministerstvo městu navrhne, aby mokřad zaregistrovalo jako významný krajinný prvek podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což zajistí jeho ochranu do budoucna. Dodala, že posudek Agentury ochrany přírody a krajiny potvrdil, že lokalita má významnou schopnost zadržovat vodu v krajině.

