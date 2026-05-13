Středočeský kraj nesouhlasí s akcelerační zónou pro solární elektrárny Milovice

13.5.2026 12:18 (ČTK)
Středočeský kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro výstavbu solárních elektráren v Milovicích na Nymbursku, kde většinu území vyhradil pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací. U dalších akceleračních zón navržených ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) neuplatňuje zásadní nesouhlas, požaduje ale důslednější ochranu životního prostředí. Rada kraje schválila minulý týden uplatnění připomínek k návrhu změny územního rozvojového plánu ČR. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.
 
Na území Středočeského kraje počítá návrh MMR s jednou zónou pro výrobu energie ze slunečního záření v Milovicích a zónami pro větrné elektrárny v oblastech Trhový Štěpánov, Ralsko, Petroupim, Boreč, Chorušice, Doubravice, Nový Dvůr, Neveklov a Oleška.

"Česká republika je povinna reagovat na evropskou legislativu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a je potřeba vést debatu o tom, jak energetickou infrastrukturu rozvíjet rozumně a s ohledem na jednotlivé regiony. Současně ale platí, že ochrana krajiny, dlouhodobé rozvojové priority kraje a hlas dotčených obcí nesmí být upozaděny," uvedl hejtmančin náměstek pro regionální rozvoj Jan Skopeček (ODS).

Zásadní připomínky směřuje kraj k solární lokalitě AOS10 Milovice. Oblast zahrnuje plochu bývalého letiště na Božím Daru a blízké okolí na území obcí Milovice a Straky. MMR tam počítá s výstavbou fotovoltaických elektráren na ploše téměř 212 hektarů s odhadovaným maximálním instalovaným výkonem 205,3 MWp (megawatt-peak). Lokalita se z velké části překrývá s územím, které kraj ve strategických plánech vyhradil pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací. Záměr je zakotven v krajské územně plánovací dokumentaci.

Návrh tak podle kraje nerespektuje již schválené koncepce rozvoje území. Kraj zároveň nesouhlasí ani s navrženými podmínkami a opatřeními pro tuto konkrétní akcelerační oblast a požaduje její úplné vypuštění z dokumentu. "Nejde o odmítání obnovitelných zdrojů jako takových. U většiny navržených oblastí kraj v této fázi nepovažuje za nutné uplatňovat zásadní nesouhlas. Zároveň ale považujeme za důležité zdůraznit, že vymezení akcelerační oblasti automaticky neznamená realizaci konkrétních projektů. Obce budou i nadále účastníky navazujících řízení a jednotlivé záměry budou muset projít standardním povolovacím procesem včetně posouzení jejich dopadů," doplnil Skopeček.

U dalších navržených lokalit kraj neuplatňuje zásadní nesouhlas, doporučuje ale doplnění podmínek a opatření k minimalizaci negativních dopadů na krajinu, životní prostředí a charakter území, zejména v lokalitě Trhového Štěpánova a Chorušic.

Návrh MMR počítá na území celé republiky s 94 zónami, kde má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Z dříve vytyčených 110 nakonec úřad vypustil 16 lokalit. Veřejné projednání návrhu se uskuteční 15. května v Praze, připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června.

