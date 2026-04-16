Solární panely letos zdražily až o polovinu, zlevňování už firmy nečekají

16.4.2026 12:16 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Solární panely začaly zdražovat, jejich cena od začátku letošního roku vzrostla až o polovinu. Ještě loni přitom panely v ČR rekordně zlevňovaly. K obratu cenového trendu přispělo zejména zdražování klíčových surovin, dále zvýšená poptávka či růst nákladů na logistiku. Vyplývá to z informací solární společnosti Greenbuddies. Zlevňování panelů už oborové firmy neočekávají.
 
Trh se solárními panely tak letos podle odborníků vstoupil do nové etapy. "V uplynulých letech jsme byli svědky bezprecedentního poklesu cen solárních panelů. Ten výrazně urychlil rozvoj fotovoltaiky a přechod k obnovitelným zdrojům energie. Nyní se však ceny postupně vracejí blíže k reálným výrobním a logistickým nákladům, což se promítá i do cen pro investory a koncové zákazníky," řekl obchodní ředitel Greenbuddies Dan Štajner.

Podle solárních firem stojí za změnou trendu několik faktorů. Jedním z nich jsou úpravy výrobních kapacit a rostoucí ceny vstupních materiálů. Do těch se promítly například změny v Číně, připomněla společnost Raylyst Solar. Čína od začátku letošního roku zpřísnila energetické a ekologické standardy při zpracování křemíku, který je klíčovou součástí komponentů.

Významnou roli hraje také rychle rostoucí poptávka po solární energii na klíčových trzích, zejména v Evropě. Situaci ovlivňují i geopolitické faktory a napětí v globálních dodavatelských řetězcích. "Vyšší ceny nejsou jen krátkodobým výkyvem. Trh se postupně konsoliduje a výrobci přehodnocují své výrobní strategie. Tento proces se přirozeně promítá i do cen technologií, které dnes platí investoři i koncoví zákazníci," vysvětlil Štajner.

Manažer Raylyst Solar Michal Petřek už dříve uvedl, že letošní zdražování nebude krátkodobý výkyv, ale dlouhodobý trend, který bude určovat trh minimálně několik dalších let.

Změny na trhu mění i chování investorů. Solární asociace v této souvislosti upozornila, že by se domácnosti i investoři měli novým podmínkám rychle přizpůsobit, protože už nemá smysl čekat na návrat výrazně levných cen. Raději by měli plánovat projekty s ohledem na stabilnější, realističtější cenovou hladinu, uvedla asociace. "Kolem roku 2030 očekáváme, že elektřiny bude v souvislosti s uzavíráním uhelných elektráren a současné elektrifikaci a výstavbě datacenter méně a cena může opět růst," uvedl na začátku roku výkonný ředitel asociace Jan Krčmář.

Poptávka po solární energii přesto podle Greenbuddies nadále roste. "Energetická transformace v Evropě je v plném proudu a fotovoltaika v ní hraje zásadní roli. I když nyní ceny panelů rostou, investice do solární energie mají dlouhodobý potenciál a zůstávají důležitou součástí udržitelného rozvoje energetiky," dodal Štajner.

Loni bylo podle dat Solární asociace nově připojeno 27 298 fotovoltaických elektráren, meziročně o 17 295 méně. Celkový výkon nových zdrojů klesl o téměř třetinu na 696 megawattů (MW). Postupně naopak přibývá zařízení k akumulaci energie. Připojeno bylo 546 MWh v bateriích, což je meziročně o osm procent více.

Solární panel na střeše Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Hlavní město chce navrhnout změnu energetického zákona. Kraje a obce by po změně mohly lépe sdílet vyrobenou elektřinu Fotovoltaický panel Foto: Voice0Reason Flickr Mladá Boleslav instalovala první fotovoltaické elektrárny, jednu chystá i na skládce Plovoucí FVE Štěchovice. Foto: ČEZ Fotovoltaické elektrárny ČEZ loni zvedly výrobu o více než 30 %. Důvodem jsou nově spuštěné elektrárny i slunečný rok

PH

Pavel Hanzl

16.4.2026 14:44
Letos to už asi půjde dolů velmi výrazně, Zelenou úsporám zablokovali (nevím, jestli ještě jede loňská varianta), ale dál to půjde dolů. Možná pomůže zdražování ropy, ale tady asi moc ne.
Jiří Svoboda

16.4.2026 16:01 Reaguje na Pavel Hanzl
"Letos to už asi půjde dolů velmi výrazně". A to je dobře nebo špatně?
Pavel Hanzl

16.4.2026 19:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Špatně. To nevíte?
Jaroslav Studnička

16.4.2026 17:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste mnohokrát tvrdil, že se FVE již vyplatí bez dotací, tak kde je problém "expertem" Hanzle?
Pavel Hanzl

16.4.2026 19:47 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vyplatí se i bez dotací za příznivých podmínek. Jenže dost lidí do toho nepůjde, bo nemá kačáky, i když by se mu to časem vyrentovalo. Pokud dostane dotaci, jde do toho hned, než to další paravláda zase zruší.
Jaroslav Studnička

16.4.2026 19:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak že se to bez dotací pro běžnou populaci nevyplatí.
Mimochodem boom z posledních let skončil ještě před zrušením investičních dotací.
Opět tedy zůstalo u vaší dojmologie.
