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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Středočeský kraj rozšíří rezervaci Milská stráň na Rakovnicku

4.7.2026 01:26 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Vachovec1 / Wikimedia Commons
Středočeský kraj rozšíří rezervaci Milská stráň na Rakovnicku. V lokalitě roste mnoho druhů rostlin včetně silně ohroženého vstavače nachového. Milská stráň je rezervací přes 40 let, k současným 13 hektarům přibude další hektar, schválili středočeští krajští radní. Zkoumání lokality ukázalo, že se cenné druhy vyskytují také v ochranném pásmu rezervace, proto přibudou do rezervace další plochy, informoval Adam Hejda ze středočeského hejtmanství.
 
Rozšíření rezervace pomůže zajistit odpovídající ochranu blízkého okolí a sjednocení režimu ochrany i péči o území pro zachování ideálních podmínek pro vzácné druhy.

"Toto území si zaslouží naši ochranu nejen vzhledem k unikátnímu bohatství rostlinných druhů, které tento biotop hostí, a to hlavně těch zvláště chráněných jako je vstavač nachový, kýchavice černá, zimostrázek alpský, sasanka lesní, okrotice bílá nebo další orchidej kruštík růžkatý," uvedla krajská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba (STAN).

Vstavač nachový
Vstavač nachový
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Vachovec1 / Wikimedia Commons

Podle ní není ale ochrana lokality jen o jedné vzácné květině. "Je především o zachování celého biotopu, který umožňuje, aby se území dál přirozeně rozvíjelo, bylo odolnější a poskytovalo podmínky i pro další rostliny a živočichy. Právě to má význam i pro lidi — zdravá a pestrá krajina lépe zadržuje vodu, pomáhá ochlazovat okolí, zvyšuje stabilitu území a přispívá k tomu, aby bylo kvalitním místem pro život i do budoucna," doplnila radní.

Celková plocha přírodních památek, přírodních rezervací a smluvně chráněných území, o které se Středočeský kraj stará, nyní přesahuje 7300 hektarů. Krajští radní nedávno například rozhodli o zařazení lokality Vrchbělá na Mladoboleslavsku na seznam zvláště chráněných území. Na bývalé tankové střelnici rostou unikátní a kriticky ohrožené druhy rostlin i živočichů.

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