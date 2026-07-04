Středočeský kraj rozšíří rezervaci Milská stráň na Rakovnicku
"Toto území si zaslouží naši ochranu nejen vzhledem k unikátnímu bohatství rostlinných druhů, které tento biotop hostí, a to hlavně těch zvláště chráněných jako je vstavač nachový, kýchavice černá, zimostrázek alpský, sasanka lesní, okrotice bílá nebo další orchidej kruštík růžkatý," uvedla krajská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba (STAN).
Podle ní není ale ochrana lokality jen o jedné vzácné květině. "Je především o zachování celého biotopu, který umožňuje, aby se území dál přirozeně rozvíjelo, bylo odolnější a poskytovalo podmínky i pro další rostliny a živočichy. Právě to má význam i pro lidi — zdravá a pestrá krajina lépe zadržuje vodu, pomáhá ochlazovat okolí, zvyšuje stabilitu území a přispívá k tomu, aby bylo kvalitním místem pro život i do budoucna," doplnila radní.
Celková plocha přírodních památek, přírodních rezervací a smluvně chráněných území, o které se Středočeský kraj stará, nyní přesahuje 7300 hektarů. Krajští radní nedávno například rozhodli o zařazení lokality Vrchbělá na Mladoboleslavsku na seznam zvláště chráněných území. Na bývalé tankové střelnici rostou unikátní a kriticky ohrožené druhy rostlin i živočichů.
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