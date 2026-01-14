https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stredocesky-krajsky-urad-dostal-desitky-pripominek-k-tezbe-sterkopisku-hradistko
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Středočeský krajský úřad dostal desítky připomínek k těžbě štěrkopísku Hradištko

14.1.2026 12:47 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radek Linner / Wikimedia Commons
Společnost, která v lokalitě Hradištko na Nymbursku plánuje těžbu štěrkopísku, se bude muset v dokumentaci pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vypořádat s řadou připomínek, které Krajský úřad Středočeského kraje obdržel ve zjišťovacím řízení k záměru. Pro záměr těžby na ploše 45 hektarů s plánovaným maximálním objemem 150 000 tun ročně musí v dokumentaci mimo jiné předložit další varianty těžby, aktualizovat hydrogeologické posouzení nebo vypracovat hodnocení vlivu na veřejné zdraví. Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení zveřejněného minulý týden v informačním systému EIA.
 
Připomínky ve zjišťovacím řízení podávaly obce, spolky a další instituce, krajský úřad obdržel rovněž tři petice a přes 30 vyjádření od jednotlivců. Těžba v lokalitě Hradištko je druhým a rozsahem větším záměrem společnosti HDTS Power v katastru obce Hradištko. Pro první v lokalitě Pískový vrch, kde se počítá s plochou 11 hektarů, vydal krajský úřad závěry zjišťovacího řízení loni v listopadu. I tento záměr musí být posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. velké EIA.

"V průběhu zjišťovacího řízení jsme od veřejnosti obdrželi řadu připomínek a požadavků. Obává se například možné dopravní zátěže, ohrožení krajinného rázu nebo možného vlivu na podzemní a povrchové vody. Všechny poznatky od veřejnosti jsme pečlivě posoudili a budou součástí dalšího stupně prověřování záměru, tedy dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (tzv. velká EIA),“ uvedl na dotaz ČTK za krajský úřad Adama Hejda.

Například odbor kultury a památkové péče krajského úřadu se záměrem nesouhlasí, protože podle něj představuje mimořádně výrazný zásah v krajině s významnými kulturními hodnotami. "Tato lokalita je bezprostředním předpolím lesní osady Kersko, která je spjatá se světově známou osobností spisovatele Bohumila Hrabala," uvedl mimo jiné odbor. Řada vyjádření poukazuje také na blízkost další plánovaného těžby, například obec Poříčany požaduje zohledňovat při zjišťovacím řízení obě lokality dohromady.

Kvůli velikosti plochy, která je pro záměr plánovaná, podléhá posouzení v celém rozsahu zákona vždy, uvádí úřad v závěru zjišťovacího řízení. Cílem zjišťovacího řízení proto bylo upřesnit informace, které bude vhodné do dokumentace EIA uvést. "Dokumentace bude po zpracování předložena opět příslušnému úřadu, který ji zveřejní a rozešle dotčeným orgánům k vyjádření, současně bude nezávislý oponent pracovat na oponentním posudku s návrhem stanoviska, a to na základě dokumentace a veřejného projednání. Příslušný úřad poté vydá stanovisko, které zveřejní spolu s posudkem," popsal další postup Hejda.

Společnost HDTS Power podle jejího zástupce Petra Peška skutečně relevantní a smysluplné poža kšdavky doplní a vypořádá. "Nicméně je v případě připomínek a vyjádření zajímavý stále se opakující jev, kdy se někdo domnívá, myslí si a nesouhlasí. Ovšem to celé bez znalostí problematiky, odbornosti a bez případných oponentních studií, které by prokázaly nesprávné závěry posudků a studií vypracovaných experty v rámci dokumentace," uvedl na dotaz ČTK Pešek.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Těžba štěrkopísku Foto: pxhere Dopady možného lomu u Hořoviček na Rakovnicku ukáže posudek EIA Potrubí v terminálu LNG Foto: Depositphotos Babišův Agrofert uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku mimo Evropu Bagr Foto: Depositphotos Záměr těžby štěrkopísku na Nymbursku čeká podrobné posouzení, tzv. velká EIA

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist