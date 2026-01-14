Středočeský krajský úřad dostal desítky připomínek k těžbě štěrkopísku Hradištko
"V průběhu zjišťovacího řízení jsme od veřejnosti obdrželi řadu připomínek a požadavků. Obává se například možné dopravní zátěže, ohrožení krajinného rázu nebo možného vlivu na podzemní a povrchové vody. Všechny poznatky od veřejnosti jsme pečlivě posoudili a budou součástí dalšího stupně prověřování záměru, tedy dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (tzv. velká EIA),“ uvedl na dotaz ČTK za krajský úřad Adama Hejda.
Například odbor kultury a památkové péče krajského úřadu se záměrem nesouhlasí, protože podle něj představuje mimořádně výrazný zásah v krajině s významnými kulturními hodnotami. "Tato lokalita je bezprostředním předpolím lesní osady Kersko, která je spjatá se světově známou osobností spisovatele Bohumila Hrabala," uvedl mimo jiné odbor. Řada vyjádření poukazuje také na blízkost další plánovaného těžby, například obec Poříčany požaduje zohledňovat při zjišťovacím řízení obě lokality dohromady.
Kvůli velikosti plochy, která je pro záměr plánovaná, podléhá posouzení v celém rozsahu zákona vždy, uvádí úřad v závěru zjišťovacího řízení. Cílem zjišťovacího řízení proto bylo upřesnit informace, které bude vhodné do dokumentace EIA uvést. "Dokumentace bude po zpracování předložena opět příslušnému úřadu, který ji zveřejní a rozešle dotčeným orgánům k vyjádření, současně bude nezávislý oponent pracovat na oponentním posudku s návrhem stanoviska, a to na základě dokumentace a veřejného projednání. Příslušný úřad poté vydá stanovisko, které zveřejní spolu s posudkem," popsal další postup Hejda.
Společnost HDTS Power podle jejího zástupce Petra Peška skutečně relevantní a smysluplné poža kšdavky doplní a vypořádá. "Nicméně je v případě připomínek a vyjádření zajímavý stále se opakující jev, kdy se někdo domnívá, myslí si a nesouhlasí. Ovšem to celé bez znalostí problematiky, odbornosti a bez případných oponentních studií, které by prokázaly nesprávné závěry posudků a studií vypracovaných experty v rámci dokumentace," uvedl na dotaz ČTK Pešek.
