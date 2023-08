Svaz: Obecným znakem letošní úrody je pokles kvality kvůli suchu i dešti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pro letošní žně je obecným znakem pokles kvality obilí. Vliv na to mají menší dávky hnojiv, kterých bylo na trhu nedostatek, a sucho v době dozrávání porostů. Na kvalitu měly poté vliv i dlouhotrvající deště z poslední doby, kvůli kterým nemohli zemědělci sklízet již zralé porosty. V některých oblastech se přitom objevily klasy, kde již začalo klíčit uzrálé zrno, řekl mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. Zemědělci se podle něho ovšem neobávají, že by byl nedostatek kvalitního obilí pro produkci potravin.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zlepšil odhad letošní úrody, podle kterého by se mělo sklidit 7,123 milionu tun obilovin a 1,215 milionu tun řepky. Proti prvnímu červnovému odhadu úrodu obilovin zlepšil o 168 000 tun. Očekává také proti loňsku horší hektarový výnos obilovin, dosáhnout by měl 5,71 tuny na hektar. Výnos řepky se proti červnovému odhadu mírně snížil na 3,2 tuny na hektar.

Podle Píchy půjde o průměrný rok, což uvedl i ČSÚ. Proti pětiletému průměru je letošní odhad sklizně o 0,1 procenta vyšší. "Tradičně jsou žně nejdále v Jihomoravském kraji, kde jsou sklizeny tři čtvrtiny ploch, prakticky na začátku jsou naopak žně v Karlovarském a Libereckém kraji," dodal.

Upozornil také na to, že ceny obilovin na trhu ovlivňují zásoby z loňské sklizně. "Určitou výhodu mají zemědělci, kteří mohou obilí ošetřit a uskladnit vlastními silami. Vzhledem k vývoji na trhu s obilím a pravděpodobně nižší celosvětovou sklizeň očekáváme, že na podzim dojde k zotavení cen," dodal. Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala kvůli zastavení trhu mají zemědělci problémy s finanční likviditou. "Obvykle sklidí, hned prodají, za ty peníze nakoupí minerální hnojiva, přípravky, osiva, pohonné hmoty tak, aby mohli založit novou produkci. V této chvíli chybí některým zemědělcům peníze na to, aby mohli založit novou produkci," řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci k agrosalonu Země živitelka.

Komora i zemědělský svaz již dříve upozorňovaly na to, že evropský trh ovlivňují dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, což umožnila EU od června loňského roku. Pro české firmy to podle nich znamená horší odbyt produkce, které se tradičně velká část vyváží. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se kvůli tomu proto tento týden obrátil na eurokomisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského. Žádá ho, aby situaci s dovozem do EU řešil, přičemž se to podle něho týká se hlavně obilovin a drůbežího masa.

Na dotaz ČTK ministerstvo uvedlo, že dovoz obilovin do ČR byl za období od 1. července 2022 do letošního 30. června meziročně o více než 30 procent vyšší. Agrární komora ČR už dříve upozorňovala na data Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterých se z Ukrajiny do ČR letos do konce května dovezlo 31 736 tun obilovin, přičemž za celý rok 2022 to bylo 27 459 tun.

