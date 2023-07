Svazek obcí Křivoklátska na sněmu odmítl zamýšlený Národní park Křivoklátsko

Slavomil Vinkler 11.7.2023 17:25

"Členové svazku dlouhodobě upozorňují, že Křivoklátsko je kulturní krajinou, kterou stovky let vytvářeli především lesníci a lesní hospodáři, tamější příroda tedy není výsledkem samovolných přírodních procesů."

To je stoprocentní pravda. Ale pokud by ochrana přírody byla příčetná tak zejména v NP by se mělo hospodařit. A hospodařit jako v kulturní krajině tak, aby se zachovala v biodiverzitě, jak po ty tisíce let. A pak by nebyl takový odpor ze strany veřejnosti, snad jen lobbistů za majitele lesů a p.

Totéž platí o Pohansku a Soutoku, Krušných horách .... Nikde není tisíciletý samovolný les. A už vůbec nikde není stotisíciletý les, ve kterém by byl dostatek megafauny.

