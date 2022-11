Švédští aktivisté žalují stát kvůli podle nich nedostatečné klimatické politice

Miroslav Vinkler 28.11.2022 07:30

Po soudních verdiktech v Holandsku, Německu, Francii ale i ČR , které vesměs daly za pravdu žalobcům , to aktivisté zkouší i ve Švédsku. Aurora se právně opírá o Evropskou úmluvu o lidských právech, stejně jako to učinila v podobných případech v zemích jako Německo a Nizozemsko.



Aurora požaduje, aby švédský stát realizoval svůj spravedlivý podíl opatření potřebných k omezení globálního oteplování o 1,5 stupně.

Spravedlivý podíl podle aktivistů se vypočítá tak, že se zohlední historické a současné emise státu a jak velké jsou finanční zdroje státu.



Nová švédská vláda byla kritizována několika organizacemi za nedostatečné investice do klimatu a chce také snížit povinnost, přimíchávání biopaliva , což by mohlo vést ke zvýšení emisí Švédska o 10 procent. Podle švédské agentury pro ochranu životního prostředí to pravděpodobně vede k tomu, že Švédsko nesplní své klimatické cíle.



Není to poprvé, co mladí lidé žalují stát za to, že neprovádí adekvátní klimatickou politiku. Podle nedávné zprávy bylo podáno nejméně 80 žalob proti zemím na všech kontinentech.



Mám z toho smíšené pocity, v pořádku je to, že mladí lidé aktivně usilují o nápravu nedostatků.

Problém ovšem vidím v tom, že Green Deal jako energetická doktrína EU je doslova nesmyslný a situaci výhledově spíše zhoršuje než zlepšuje.

Proč? Zde odkazuji na řadu článku doktora Wagnera na Ekolistu, které prázdnotu gryndýlu skvěle popisují.



Klimatická konference COP27 v egyptském Šarm-el-šejku by se také měla pochlubit 118 tryskovými letadly ,kterými dorazily globalistické elity i jejich jídelníčkem , třeba takové hovězí medailonky v hříbkové omáčce, kuřecí prsíčka v pomerančové omáčce, losos na smetaně a pažitce. Ten je pro znalce gastronomie zvlášť pozoruhodný: U Rudého moře se místo zdejších lahodných tropických ryb musí podávat právě severský losos za čerstva přepravovaný přes půl planety ze severního Atlantiku?



Závěr je tedy takový, že mladí aktivisté vystupují v roli užitečných idiotů, aby pomohli (nechtěně) globalistům maximalizovat jejich zisky.

Svého času skvělé duo Skoumal a Vodňanský mělo i tento verš:



" Na ostrově Bali -

s domorodcem vyjebali "

