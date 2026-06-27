SVS: Domácí mazlíčci musí mít při cestování pas, čip a očkování proti vzteklině
Zjednodušené cestování mají nyní lidé, kteří cestují se svými psy, kočkami nebo fretkami z Černé Hory a Srbska do všech zemí EU, informovala veterinární správa. Při cestě do EU z Černé Hory a Srbska nově není nutné dokládat vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině. Pravidlo se podle veterinářů dotkne také Čechů, kteří se z uvedených zemí vrací do ČR.
Veterináři zároveň upozorňují, že v některých zemích, například v Německu, by mohl nastat problém, pokud by cestující pes patřil mezi bojová plemena. V takových případech SVS doporučuje vznést předem dotaz na německý veterinární úřad.
Například veterinář Dan Sokolíček jako jedno z podceňovaných rizik zmiňuje komáry. Ochranu proti nim nebo nemocem, které přenáší, řeší před cestou pětina Čechů cestujících se psem nebo kočkou, uvádí průzkum. Komáři přitom mohou přenášet závažná onemocnění, třeba srdeční červivost. "Mnoho lidí si srdeční červivost stále spojuje spíše s exotickými zeměmi nebo jižní Evropou. Jenže rizikové oblasti jsou českým cestovatelům mnohem blíž. Onemocnění se v Evropě šíří do nových oblastí a vyskytuje se i na Slovensku," uvedl Sokolíček.
Jednoho člověka může při cestě do jiného členského státu EU nebo při návratu ze třetí země doprovázet maximálně pět zvířat, uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. U starších zvířat je kromě čipu uznáváno také označení tetováním, musí být ale jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011.
V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází. Pokud zvíře doprovází někdo jiný než chovatel, musí mít písemné zmocnění majitele a přesun se musí uskutečnit během pěti dní od přesunu samotného majitele zvířete.
Platné očkování proti vzteklině musí mít psi, kočky a fretky starší 12 týdnů. Zvířata přitom mohou cestovat až 21 dnů po provedení očkování. V případě přeočkování lze cestovat ihned, pokud nová dávka vakcíny byla podána ještě v době platnosti předchozího očkování.
U jiných zemí a jiných druhů zvířat si musí majitelé dopředu zjistit konkrétní podmínky dané země. Například ptáci musí být navíc označeni čitelnou identifikační značkou s jedinečným kódem. Pro cestování s ptáky platí i další opatření, která slouží zejména k zabránění zavlečení ptačí chřipky.
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