U uhynulých ptáků v pražské zoo byla potvrzena ptačí chřipka
"Omezení vstupu návštěvníků se týká průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu bude uzavřen také Rákosův pavilon a Sečuán. Oproti tomu například Pavilon tučňáků zůstává vzhledem ke skleněné bariéře otevřený. Běžně přístupných je také ostatních jedenáct vnitřních pavilonů včetně Rezervace Dja, Afrického domu nebo Indonéské džungle," uvedl mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Návštěvníci zoologické zahrady nejsou nákazou nijak ohroženi, upozornil Mašek.
SVS uvedla, že díky legislativní výjimce se ptáci v ohnisku nákazy nebudou utrácet. Podle vývoje nákazové situace budou veterináři případně přijímat další opatření.
Veterináři dnes zároveň potvrdili letošní první ohnisko ptačí chřipky v komerčním velkochovu v ČR. Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.
Loni v prosinci informovala o výskytu ptačí chřipky jihlavská zoologická zahrada. Byla zjištěna u dvou mladých labutí bílých, které uhynuly. Zoo proto utratila ptáky, kteří byli společně na rybníce.
reklama