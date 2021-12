Tchaj-wan se potýká s invazí ropuch obrovských

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ropuchy jsou na Tchaj-wanu symbolem prosperity a štěstí. To ovšem neplatí pro invazivní druh, který se na ostrově začal nečekaně šířit a ohrožovat místní druhy, mezi nimiž nemá žádné přirozené nepřátele. Proto desítky dobrovolníků s baterkami v ruce a v ochranných rukavicích vyrazily v noci do rýžových políček a na zeleninové zahrady hledat svou kořist - ropuchu obrovskou, napsala agentura AFP

Tito velcí jedovatí obojživelníci pocházejí z Jižní a Střední Ameriky, odkud se jim ovšem podařilo - často s pomocí lidí - proniknout a rozšířit na taková místa, jako jsou Filipíny a především Austrálie, kde páchají nepěknou paseku. Na Tchaj-wanu ve volné přírodě pozorovány nebyly - až dosud.

Před několika týdny objevila jedna místní obyvatelka několik velkých ropuch potulujících se po komunitní zeleninové zahradě a jejich fotografii vložila na internet. To spustilo okamžitý hon na ropuchy.

"Rychlá a masivní pátrací akce je při prvním objevení ropuchy obrovské klíčová," řekl agentuře AFP oborník na obojživelníky Lin Čchun-fu z vládního Ústavu pro výzkum endemických druhů. "Ropuchy obrovské jsou opravdu velké a na Tchaj-wanu nemají žádné přirozené nepřátele," dodal. Tyto ropuchy je snadné poznat nejen podle velikosti, která může dosahovat více než 50 centimetrů, a váhy 2,5 kilogramu, ale také podle velkých příušních žláz, ze kterých vylučují nebezpečný jed.

Krátce poté, co se zmíněná fotografie objevila na internetu, se na místo jejich zjištěného výskytu vydala skupina dobrovolníků z řad ochránců přírody pod vedením Jang Ťi-jü, vědkyně z Národní univerzity Dong Hwa. Byli šokováni, když v bezprostředním okolí zahrady našli 27 ropuch obrovských. "Byla jsem v šoku a zaskočilo mě, že jsme jich našli více než dvacet," řekla Jang Ťi-jü. "Nebude snadné se s nimi vypořádat. Alarmující je především přítomnost mladých jedinců, která ukazuje na to, že se tu ropuchy obrovské rozmnožují," dodala.

Ropuchy obrovské jsou nebezpečným invazním druhem ze tří důvodů. Jsou to nenasytní predátoři, velmi rychle se množí a jsou jedovaté. Jed ropuch je nebezpečný například pro psy, kteří by je mohli olíznout nebo do nich kousnout.

Místní zemědělci ochráncům přírody sdělili, že si výskytu nezvykle vypadajících ropuch všimli, ale nikam to nehlásili. "Tchajwanští zemědělci ropuchy obecně ignorují, anebo je dokonce vítají, protože pomáhají zbavit půdu škůdců a jsou také symbolem štěstí," uvedla Jang Ťi-jü. "Ani ve snu je nenapadlo, že se jedná o invazní druh." Dobrovolníci postupně rozšiřovali okruh pátrání a dosud odchytili více než 200 různě velkých ropuch obrovských.

Ropucha obrovská byla od 19. století uměle vysazena na mnoha místech světa jako prostředek boje proti zemědělským škůdcům. Mezi části světa, kde v současnosti žijí zavlečené populace ropuchy obrovské, patří Austrálie, Florida, Papua-Nová Guinea, Filipíny, japonské ostrovy Ogasawara a Rjúkjú, většina ostrovů Karibiku a mnoho ostrovů Pacifiku, včetně Havajských ostrovů a Fidži, kde napáchaly značné škody na místních ekosystémech.

Navzdory svému bradavičnatému vzhledu jsou ropuchy v čínské kultuře symbolem bohatství, dlouhověkosti a štěstí. Používají se také v čínské medicíně a jejich symbol se běžně využívá v tradičním čínském učení feng-šuej k odvrácení smůly.

Až do roku 2016 bylo legální dovážet ropuchy obrovské na Tchaj-wan jako domácí mazlíčky; tehdy se prodávaly za 3000-4000 tchajwanských dolarů (asi 2400-3200 korun).

Ochránci přírody se domnívají, že od doby, co byl dovoz zakázán, začali lidé chovat ropuchy obrovské na místě a některé z nich mohly utéct, anebo se jich majitelé zbavili vypuštěním do přírody. Od velkého zátahu v terénu nebyl žádný další výskyt hlášen. "Ale jestli se nám podařilo tuhle invazi zastavit, budeme s jistotou vědět až příští rok na jaře v období páření," řekla Jang Ťi-jü.

reklama