Temelín dovezl 25 tun paliva, které vymění při jarní odstávce

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz V jednom temelínském reaktoru je 163 palivových souborů. Každý palivový soubor měří přes 4,5 metru a váží asi 750 kilogramů. V reaktoru je zhruba 86 tun paliva. ČEZ drží již několik let v Temelíně i Dukovanech zásoby paliva na dva a víc let provozu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Energetici postupně dovezli do jaderné elektrárny Temelín zhruba 25 tun paliva, které vymění při plánované odstávce prvního bloku. Začne v závěru března, potrvá přibližně dva měsíce. V Temelíně vymění 48 palivových souborů. Palivo se vezlo letecky i po silnici několik tisíc kilometrů z ruského závodu firmy Tvel. Ročně v elektrárně vymění čtvrtinu paliva, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

O trase a termínech, kdy se palivo poveze, věděl jen omezený okruh prověřených lidí. Vezlo se za přísných bezpečnostních opatření. Zvýšená radiační opatření nebyla potřeba, radioaktivita čerstvého paliva je srovnatelná s přírodním pozadím.

"Do elektrárny jsme pro odstávku prvního bloku postupně přivezli 48 palivových souborů, což energeticky odpovídá přibližně sedmi milionům tunám hnědého uhlí. Pro jeho přepravu by byl potřeba vlak dlouhý 1700 kilometrů, tedy jako z Prahy do Barcelony," uvedl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Palivo se přepravuje v ocelových kontejnerech, které odolají ohni, vodě, pádům z výšek nebo nárazům. Jejich klíčovým prvkem je podle mluvčího takzvaný akcelerometr. Lze z něj zjistit, zda při dopravě nenastal nadměrný náraz, který by mohl palivo poškodit. Až do temelínského areálu doprovázeli náklad policisté. Po kontrolách se palivo přesune z kamionu do skladu.

V jednom temelínském reaktoru je 163 palivových souborů. Každý palivový soubor měří přes 4,5 metru a váží asi 750 kilogramů. V reaktoru je zhruba 86 tun paliva. ČEZ drží již několik let v Temelíně i Dukovanech zásoby paliva na dva a víc let provozu, uvedl ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny (TWh), letos od začátku roku 3,2 TWh.

reklama