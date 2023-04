Temelín překonal výrobní rekord za všechna první čtvrtletí, vyrobil 4,75 TWh

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila za letošní první čtvrtletí 4,75 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny, což je nejvyšší výroba za všechna první čtvrtletí od spuštění Temelína v roce 2000. Je to o 4882 MWh víc než v dosud rekordním loňském prvním čtvrtletí, což odpovídá roční spotřebě téměř 1500 českých domácností. Vysoká výroba na začátku roku je výhodná i kvůli přenosové soustavě, kryje se s velkou spotřebou energií typickou pro zimní měsíce. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Elektřina vyrobená v Temelíně od ledna do konce března by jihočeským domácnostem stačila na více než tři roky. Vyšší výrobě pomohly modernizace, třeba blokové výměníkové stanice na druhém bloku. "Díky této úpravě dokážeme efektivněji vyrábět teplo pro areál a nedaleký Týn nad Vltavou. V celém výrobním cyklu to znamená víc vyrobené elektřiny," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Temelín zaznamenal letos i další výrobní rekord: v neděli 26. února vyrobil 53.059 MWh, čímž mírně překonal historické denní maximum z 2. prosince 2022.

V Česku je podle ČEZ zimní spotřeba o 40 procent vyšší než v létě. "V mrazech se rozdíl ještě prohlubuje. Spotřeba roste s každým stupněm pod nulou v průměru přibližně o 0,5 procenta," sdělil v tiskové zprávě mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

V Temelíně začala 7. dubna plánovaná dvouměsíční odstávka prvního bloku. Energetici při ní vymění čtvrtinu paliva, zkontrolují bezpečnostní systémy, parogenerátor či hlavní cirkulační čerpadlo. Plánují 82 investičních akcí, i s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí. Odstávka druhého bloku začne ve druhé polovině srpna.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 16,29 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 5,4 TWh.

reklama