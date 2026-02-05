https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/temelinsti-zastupitele-nesouhlasi-se-spalovnou-nebezpecneho-odpadu-v-hurce
Temelínští zastupitelé nesouhlasí se spalovnou nebezpečného odpadu v Hůrce

5.2.2026 09:35 | TEMELÍN (ČTK)
Temelín
Temelín
Foto | Richenza / Wikimedia Commons
Zastupitelé v Temelíně na Českobudějovicku nesouhlasí s výstavbou spalovny průmyslového nebezpečného odpadu v místní lokalitě Hůrka. Proti stavbě se chtějí bránit, protože obec nebyla včas informována, zvažují také petici. Spalovnu plánuje firma Quail, která spadá pod španělskou společnost FCC. O záměru informovaly Hospodářské noviny. Stavba nyní musí projít procesem posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Místní se obávají nárůstu těžké dopravy s přiváženými tunami odpadu. Podle firmy se ale v areálu v Hůrce, kde už se nyní odpady zpracovávají, zvýší provoz jen minimálně.
 
"Budeme se snažit dostupnými prostředky, které nám umožňuje právní řád, to rozhodnutí zvrátit," řekl novinářům starosta Temelína Josef Váca (Nezávislí občané). Temelínští se mohou ke spalovně vyjádřit v procesu EIA do 22. února. Do té doby se chtějí zastupitelé ještě sejít a záměr projednat veřejně s obyvateli obce. Zvažují i sepsání petice. Stavba má vzniknout v areálu firmy Quail v Hůrce, kde už firma odpady upravuje a zpracovává.

Podle temelínské zastupitelky Hany Hájkové nebyl Temelín jako dotčená obec o záměru výstavby spalovny informován, přestože podle ní loni v červnu kraj schvaloval některé potřebné studie. O záměru se dozvěděla obec letos v lednu. Zastupitelé také odhlasovali, že se obec nechá v dalším postupu zastupovat právníkem.

Starosta připomněl, že území obce je už zatíženo dalšími stavbami. Kromě dostavby jaderné elektrárny také místní lokalita Janoch patří mezi možná místa výstavby úložiště jaderného odpadu. Se stavbou spalovny místní nesouhlasí i kvůli nárůstu těžké dopravy. "Nevíme, co se tam přesně bude spalovat, jaké to bude mít následky na životní prostředí," dodal starosta.

Do spalovny průmyslových odpadů na Hůrce jsou určeny především nebezpečné odpady průmyslového i komunálního typu a může zpracovávat i odpady ze zdravotnictví. Podle mluvčí FCC Česká republika Kristiny Jakubcové stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadů a může mít také přínosy. "Zajistí pracovní příležitosti v průběhu výstavby – postupně – řádově až nižší stovky osob v různých profesích. Posléze kolem 35 zaměstnanců přímo v místě během standardního provozu," sdělila ČTK Jakubcová.

Spalovna, jejíž vybudování si vyžádá investici jedné až dvou miliard korun, ročně zpracuje 20.000 tun odpadu. Pokud záměr projde posouzením vlivu na životní prostředí, chce firma Quail zahájit stavební práce zhruba za tři roky a zařízení uvést do provozu během roku 2030.

"Dopravní zátěž by se paradoxně měla v budoucnu zvýšit jen opravdu minimálně oproti stávajícímu dlouhodobému stavu. V nejhorším případě, který s předběžnou opatrností uvažuje oznámení EIA, dojde k nárůstu o maximálně šest nákladních vozidel za den," uvedla Jakubcová. Lokalita Hůrka u Temelína je dlouhodobě místem zpracování nebezpečných odpadů, zejména popílků a kalů. Zpracovány jsou formou jejich stabilizace s následným využitím k sanacím kalojemů po těžbě uranové rudy.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
