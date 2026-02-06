https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/deti-zeme-podaly-kasacni-stiznosti-kvuli-stavbe-noveho-bloku-v-dukovanech
Děti Země podaly kasační stížnosti kvůli stavbě nového bloku v Dukovanech

6.2.2026 10:03 (ČTK)
Diskuse: 2
Zdroj | Depositphotos
Spolek Děti Země podal dvě kasační stížnosti proti rozhodnutí pražského městského soudu ve věci výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Případem se tak bude zabývat Nejvyšší správní soud, podle spolku by mohl rozhodnout do konce letošního dubna.
 
Spolek už dříve napadl rozhodnutí o umístění jaderného bloku a také rozhodnutí, které se týká napojení na silnice v okolí. Žalobu v minulosti podala i firma ESHG. Městský soud v Praze loni v prosinci žaloby odmítl.

Spolek uvedl, že v kasačních stížnostech usiluje o stanovení požadavků například na kácení dřevin jen v mimovegetačním období nebo měření hluku během provozu bloku. To soud stejně jako dříve ministerstvo průmyslu zamítly. Podle spolku to zdůvodnily tím, že jsou tyto požadavky nadbytečné nebo se budou řešit až ve stavebním nebo kolaudačním řízení.

"My naopak tvrdíme, že návrhy jsou žádoucí, reálné a uskutečnitelné a že spolky nejsou účastníky kolaudačního řízení, takže střety stavby se životním prostředním je nutné vyřešit do vydání povolení,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Zakázku na stavbu v Dukovanech získala korejská společnost KHNP. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
MU

Michal Ukropec

6.2.2026 11:10
Ekologičtí Sagittariusové pod ideovým vedením Grety Thunberg jsou zlo, ničící naší zemi a planetu nespolehlivým OZE. Přitom třeba sousední Slovensko svou uhlíkovou stopou by nám mohlo být příkladem.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.2.2026 11:19
Děti země jdou ve stopách Jihočeských matek. Ten spolek taky hrdinně bojoval proti zhoubné jaderné elektrárně. Dokonce za rakouské peníze. Děti země si platí kdo?
Odpovědět
 
