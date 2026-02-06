Děti Země podaly kasační stížnosti kvůli stavbě nového bloku v Dukovanech
Spolek uvedl, že v kasačních stížnostech usiluje o stanovení požadavků například na kácení dřevin jen v mimovegetačním období nebo měření hluku během provozu bloku. To soud stejně jako dříve ministerstvo průmyslu zamítly. Podle spolku to zdůvodnily tím, že jsou tyto požadavky nadbytečné nebo se budou řešit až ve stavebním nebo kolaudačním řízení.
"My naopak tvrdíme, že návrhy jsou žádoucí, reálné a uskutečnitelné a že spolky nejsou účastníky kolaudačního řízení, takže střety stavby se životním prostředním je nutné vyřešit do vydání povolení,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.
Zakázku na stavbu v Dukovanech získala korejská společnost KHNP. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.
