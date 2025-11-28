CVVM: Nesouhlas Čechů s výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech klesl
28.11.2025 00:51 (ČTK)
Lidí, kteří důvěřují vládě, že o rozvoji jaderné energetiky rozhoduje správně, ubylo o pět bodů na 53 procent. Počet nedůvěřujících se téměř nezměnil, jsou jich necelé dvě pětiny. O sedm bodů na 11 procent pak přibylo občanů, kteří neví, jak na danou otázku odpovědět.
S využitím jaderné energie k výrobě elektřiny v ČR přesto souhlasilo v průzkumu 73 procent lidí a 17 procent uvedlo, že není ani pro, ani proti. Vyloženě negativní stanovisko zaujalo pět procent a stejný podíl nedokázal odpovědět.
Souhlas s využitím jaderné energie k výrobě elektřiny v ČR častěji vyjadřovali muži, lidé s vyšší úrovní vzdělání a z velkých měst, uvedli autoři průzkumu, který v druhé polovině června uskutečnili mezi tisícovkou občanů starších 15 let.
