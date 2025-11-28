https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cvvm-nesouhlas-cechu-s-vystavbou-noveho-jaderneho-bloku-v-dukovanech-klesl
CVVM: Nesouhlas Čechů s výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech klesl

28.11.2025 00:51 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | GLOBAL 2000 / Flickr
Nesouhlas Čechů s výstavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany klesl. Staví se proti ní devět procent lidí, zatímco před rokem to bylo 16 procent. Naopak čtyři pětiny veřejnosti výstavbu nadále podporují. O pět procentních bodů na 11 procent ale přibylo lidí, kteří k této otázce nemají jasné stanovisko. Současně se snížily obavy občanů z používání jaderné energie, na druhou stranu méně důvěřují vládě při rozhodování o jaderné energetice. Vyplynulo to z červnového zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

 
Používání jaderné energie se sice nadále obává většina lidí, v meziročním srovnání se ale jejich počet snížil na 59 procent ze 64. Naopak o čtyři body na 38 procent vzrostl podíl těch, kteří v souvislosti s využitím jaderné energie nemají žádné obavy.

Lidí, kteří důvěřují vládě, že o rozvoji jaderné energetiky rozhoduje správně, ubylo o pět bodů na 53 procent. Počet nedůvěřujících se téměř nezměnil, jsou jich necelé dvě pětiny. O sedm bodů na 11 procent pak přibylo občanů, kteří neví, jak na danou otázku odpovědět.

S využitím jaderné energie k výrobě elektřiny v ČR přesto souhlasilo v průzkumu 73 procent lidí a 17 procent uvedlo, že není ani pro, ani proti. Vyloženě negativní stanovisko zaujalo pět procent a stejný podíl nedokázal odpovědět.

Souhlas s využitím jaderné energie k výrobě elektřiny v ČR častěji vyjadřovali muži, lidé s vyšší úrovní vzdělání a z velkých měst, uvedli autoři průzkumu, který v druhé polovině června uskutečnili mezi tisícovkou občanů starších 15 let.

