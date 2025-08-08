NSS: Územní rozhodnutí pro Dukovany přezkoumá soud v Praze, nikoliv v Ostravě
Podle současné právní úpravy by o podobné stavbě rozhodoval Dopravní a energetický stavební úřad, případné žaloby by pak dostal na stůl specializovaný ostravský senát. Avšak vzhledem k tomu, že územní řízení začalo ještě v době platnosti starší právní úpravy, uplatní se pravidlo místní příslušnosti soudu podle sídla původního stavebního úřadu, v tomto případě ministerstva průmyslu.
"Probíhající územní řízení zůstala v působnosti těch stavebních úřadů, které je vedly před nabytím účinnosti stavebního zákona z roku 2021," zdůraznil NSS. Dopravní a energetický stavební úřad byl zřízen až s účinností od 1. ledna 2024.
Děti Země neuspěly ani s argumentem, že ostravský senát by vzhledem ke své specializaci nejspíš o žalobách rozhodl rychleji. Kromě ekologických aktivistů podala žalobu také společnost ESHG, která vlastní pozemky v okolí elektrárny.
Územní rozhodnutí zahrnuje kromě nového jaderného zdroje i další související stavby, mezi které patří vyvedení výkonu do přenosové sítě, odvod srážkových vod či napojení na přívod vody z přehrady Mohelno. ČEZ, který má projekt na starosti, už dříve získal také souhlasné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí, povolení k umístění jaderného zařízení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a rovněž autorizaci na výstavbu jaderné elektrárny od ministerstva průmyslu.
Zakázku na stavbu v Dukovanech získala korejská společnost KHNP. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.
reklama