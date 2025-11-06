Navýšení objemu skladu vyhořelého paliva v Temelíně má souhlasné stanovisko

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz
Záměr na navýšení objemu skladu vyhořelého jaderného paliva v jaderné elektrárně Temelín získal od ministerstva životního prostředí souhlasné závazné stanovisko. Stavba by neměla mít negativní vliv na životní prostředí. Vyplývá to z informací ministerstva životního prostředí. Současná kapacita skladu je 1370 tun, nově by se měla dvojnásobně zvýšit. ČEZ předpokládá zahájení stavby v roce 2029 a hotová by měla být v roce 2034.
"Fakticky jde o rozšíření skladu, který už v areálu elektrárny funguje více než deset let. S navýšením kapacity s vazbou na provoz elektrárny jsme počítali od počátku, i proto byl původní projekt koncipován tak, aby bylo možné jeho rozšíření. Dosavadní provoz skladu potvrdil nulový dopad na okolí,“ řekl dříve ČTK mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Sklad je nyní zaplněný z necelé poloviny a zcela plný bude ve druhé polovině 30. let.
Budoucí kapacity umožní uložit 2740 tun vyhořelého jaderného paliva, které bude umístěno v 304 obalových souborech. To má být dostačující pro šedesátiletý provoz dvou bloků temelínské elektrárny.
"V rámci předložené dokumentace EIA nebyly zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly realizaci záměru. Výstavba ani provoz záměru nepřinese významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví," stojí v odůvodnění závazného stanoviska ministerstva životního prostředí.
Stát chce do roku 2030 vybrat nejvhodnější místo pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Podle Správy úložišť radioaktivních odpadů má být konečným řešením životního cyklu radioaktivních odpadů. V hlubinném úložišti by pak končil odpad z obou jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech.
