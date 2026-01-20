Teplická botanická zahrada chystá netradiční výstavu vůní rostlin
"Je až s podivem, jak moc rozsáhlým tématem je čich, ať už z biologického nebo historického hlediska, o různých kulturách ani nemluvě. Je zajímavé, že staří Egypťané věřili, že se bohové živí vůněmi a pachy. To vypovídá leccos o tom, jak tehdy vnímali důležitost vůní," uvedla zástupkyně vedoucí zahradnice Anna Frolíková. Upozornila, že před více než 3000 lety byli tehdejší chemici schopni extrahovat vůně a míchat je tak, jako dneska farmaceuti míchají léky.
Stejně tak přírodní kosmetika má dlouhou historii, sahající od starověké Mezopotámie a Egypta do současnosti. Už první civilizace využívaly oleje, tuky, byliny a minerály nejen k péči o tělo, ale i z náboženských a léčebných důvodů. To, co bylo tehdy založeno na lokálních surovinách a přímé zkušenosti, dnes nahrazují výrobní procesy a globální trh. "V moderní době se tak pojem přírodní kosmetika stal nejen označením určitého přístupu, ale i marketingovým nástrojem. Právě proto vznikly různé certifikace, které mají spotřebitelům pomoci se v nabídce orientovat," uzavřel odborný asistent Jan Ježovica
