https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/teplicka-botanicka-zahrada-chysta-netradicni-vystavu-vuni-rostlin
Teplická botanická zahrada chystá netradiční výstavu vůní rostlin

20.1.2026 12:18 | TEPLICE (ČTK)
Foto | Hélène Rival / Wikimedia Commons
Teplická botanická zahrada připravila netradiční výstavu, která odhalí svět vůní exotických i domácích rostlin. Ve sklenících jsou "vystavené" od 20. ledna do konce března společně s informačními panely mapujícími historii parfumerie i vnímání vůní napříč kulturami. Výstava tak představí i témata léčitelství nebo alchymie. Vůně, k nimž budou návštěvníci moci přičichnout, budou v pytlíčcích, sklenicích i v květináčích, informovala instituce na webu.
 
Výstava s názvem Rozum a čich je k vidění během otevírací doby botanické zahrady. Pokud by měl ale někdo zájem poodhalit rostlinný svět vůní zevrubněji, botanická zahrada nabídne několik termínů komentovaných prohlídek, na nichž návštěvníky provedou zkušení průvodci. Prohlídky budou tematicky laděné a kromě vůní se budou vztahovat i k jednotlivým zimním měsícům. Stejně tak budou připravené komentované prohlídky pro školy.

"Je až s podivem, jak moc rozsáhlým tématem je čich, ať už z biologického nebo historického hlediska, o různých kulturách ani nemluvě. Je zajímavé, že staří Egypťané věřili, že se bohové živí vůněmi a pachy. To vypovídá leccos o tom, jak tehdy vnímali důležitost vůní," uvedla zástupkyně vedoucí zahradnice Anna Frolíková. Upozornila, že před více než 3000 lety byli tehdejší chemici schopni extrahovat vůně a míchat je tak, jako dneska farmaceuti míchají léky.

Stejně tak přírodní kosmetika má dlouhou historii, sahající od starověké Mezopotámie a Egypta do současnosti. Už první civilizace využívaly oleje, tuky, byliny a minerály nejen k péči o tělo, ale i z náboženských a léčebných důvodů. To, co bylo tehdy založeno na lokálních surovinách a přímé zkušenosti, dnes nahrazují výrobní procesy a globální trh. "V moderní době se tak pojem přírodní kosmetika stal nejen označením určitého přístupu, ale i marketingovým nástrojem. Právě proto vznikly různé certifikace, které mají spotřebitelům pomoci se v nabídce orientovat," uzavřel odborný asistent Jan Ježovica

