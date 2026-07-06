The Guardian: Tunový rypouš Neil se v Tasmánii stal nečekanou místní celebritou
Mořská bioložka Jane Youngerová z Tasmánské univerzity uvedla, že Neilovo chování odpovídá běžným projevům rypoušů sloních. Podle ní jde o mladého samce, který oblast navštěvuje pravidelně už od narození. Jen je nyní mnohem větší a silnější než dříve. "Je zhruba 1000 kilogramů těžký a s věkem je schopnější dělat neplechu," uvedla. Podle Youngerové samec ještě poroste, dospělí běžně váží více než dvě tuny, ti větší dokonce 3,5 tuny.
Odborníci se domnívají, že Neil se na souš vrací v době, kdy rypouši odpočívají mezi pobyty v oceánu. Mladí samci se za normálních okolností učí vzájemně soupeřit a navazovat sociální kontakty. Neil tuto důležitou interakci podle vědců nahrazuje například narážením do dopravních zábran, kuželů nebo plotů.
"Je to zřejmě tak trochu osamělý tulák," řekl mořský ekolog Clive McMahon. Rypouši totiž na souši běžně odpočívají ve velkých skupinách, přitisknutí těsně k sobě.
Většina australské populace rypoušů žije tisíce kilometrů jižněji, na ostrovech Macquairie a Heard. Neil je pravděpodobně potomkem mladé, nezkušené samice, která se do Tasmánie dostala omylem.
Úřady lidem doporučují držet si od Neila odstup alespoň 20 metrů, v případě, že s sebou mají psa, pak alespoň 50 metrů. Vědci zároveň upozorňují, že populace rypoušů sloních čelí vážným hrozbám, zejména kvůli šíření ptačí chřipky. Ta zasáhla čtyři z pěti hlavních australských skupin rypoušů a v některých koloniích zahynulo více než 90 procent jedinců.
Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) nedávno zařadil rypouše sloního mezi zranitelné druhy. Podle McMahona je proto důležité, aby lidé kromě samotného Neila chránili i prostředí, ve kterém žije. "Pokud máme Neila rádi, měli bychom se postarat i o to, aby byl jeho domov bezpečný," uvedl.
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