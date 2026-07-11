Požár elektrického rozvaděče na Trutnovsku způsobil hlemýžď
Vyšetřovatel příčin požárů následně odhalil, proč rozvodná skříň začala hořet. "Viníkem požáru venkovního elektrického přívodního rozvaděče byl elektrický zkrat tělíčka hlemýždě zahradního. Jeho ulita byla nalezena mezi fázemi propojovacích sběrnic nad místem hoření izolačních materiálů. Uvnitř rozvaděče zjištěny další ulity i živí hlemýždi a slimáci," konstatoval vyšetřovatel.
Zatímco na Trutnovsku hlemýždi způsobili výjezd hasičů, v Německu loni v září zaměstnali policii. Obyvatelé bytového domu v bavorské obci Schwabach zavolali na pomoc policii poté, co jim v noci neznámí pachatelé zvonili na zvonky a budili je. Policisté poté zjistili, že za rušením nočního klidu byl slimák, který se plazil po destičce se zvonky. Ze zvonků ho po odhalení sundali a přenesli na nedaleký trávník.
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