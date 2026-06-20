V Domě přírody na Liberecku našli raritního šneka, má levotočivou ulitu
Raritního suchozemského plže, nejspíše keřovku plavou, našel před týdnem desetiletý Jan Kabát z pražské Základní školy Masarykova. V Oldřichově byl na škole v přírodě a hledání šneka s levotočivou ulitou bylo jedním z úkolů pro děti. "Kdysi dávno, už ani nevím kde, jsem to četl nebo mi to někdo říkal, že to je velká rarita. Právě proto jsem to dával dětem jako takovou až nesplnitelnou výzvu," uvedl lektor. Děti se tento úkol podle něj neúspěšně snažily splnit předchozích čtyři až pět let. "Upřímně jsem nečekal, že se to někdy někomu povede," dodal.
Šance na to, že by se mohla nalezená raritní keřovka rozmnožovat, je podle něj ale zatím nulová. "To by se musel najít nějaký druhý levotočivý, protože mají i orgány uvnitř zrcadlově obrácené. A jak jsou to hermafroditi, tak by k tomu páření potřeboval najít parťáka," uvedl lektor.
Raritní šnek zatím zůstane v Domě přírody, David ale zároveň oslovil některé renomované organizace, zda by ho nechtěly. "Národní muzeum už projevilo zájem, ale dokud bude živý, tak bych ho asi raději ukazoval dětem na programech nebo se možná ozve nějaká zoologická zahrada či nějaký odborník," dodal.
Nejde o první takový mediálně známý případ. V irském hrabství Donegal se před více než stoletím podařilo sesbírat bezmála 2000 levotočivých páskovek hajních. Z posledních let je mediálně asi nejznámější případ šneka Jeremyho, který uhynul před devíti lety v Británii. Ve své zemi se stal coby přírodní rarita celebritou, když se vědci odmítli smířit s jeho nedobrovolnou sexuální abstinencí a za pomoci veřejnosti mu hledali partnery. Našli mu dva potenciální, kteří zpočátku dávali přednost jeden druhému. Ale nakonec se do tohoto milostného trojúhelníku vklínil i Jeremy a do své smrti měl 56 potomků – všichni byli pravotočiví.
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