Zemědělci v západním Japonsku zahájili tradiční dodávku hranatých melounů
5.7.2026 00:01 (ČTK)
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Melouny získávají svůj tvar zhruba 18 centimetrů velké kostky díky tomu, že po dosažení určité velikosti dorůstají v průhledných hranatých kontejnerech s kovovým rámem.
Skupina místních pěstitelů začala s produkcí hranatých tykvovitých plodů lubenice obecné - jak zní botanický název vodního melounu - před 50 lety ve snaze vyprodukovat melouny, které by se snáz vešly do lednice. Hranaté plody v současnosti pěstuje sedm farem.
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