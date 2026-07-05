https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zemedelci-v-zapadnim-japonsku-zahajili-tradicni-dodavku-hranatych-melounu
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Zemědělci v západním Japonsku zahájili tradiční dodávku hranatých melounů

5.7.2026 00:01 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Zemědělci v západním Japonsku zahájili tradiční dodávku hranatých melounů. Do poloviny července dodají zákazníkům asi 400 netradičně tvarovaných melounů, z nichž každý přijde asi na 10 000 jenů (zhruba 1300 Kč). Informovala o tom japonská tisková agentura Kjódó.
 
Hranaté melouny jsou specialitou města Zencudži v prefektuře Kagawa. Nejsou nijak zvlášť sladké a nehodí se ke konzumaci; díky svému nezvyklému vzhledu si ale získaly oblibu jako letní dekorace.

Melouny získávají svůj tvar zhruba 18 centimetrů velké kostky díky tomu, že po dosažení určité velikosti dorůstají v průhledných hranatých kontejnerech s kovovým rámem.

Skupina místních pěstitelů začala s produkcí hranatých tykvovitých plodů lubenice obecné - jak zní botanický název vodního melounu - před 50 lety ve snaze vyprodukovat melouny, které by se snáz vešly do lednice. Hranaté plody v současnosti pěstuje sedm farem.

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