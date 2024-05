Thunbergová odešla od soudu s pokutou za neuposlechnutí příkazů policie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou potrestal stockholmský soud pokutou za neuposlechnutí příkazů policie. Jednalo se o dva případy z letošního března, kdy mladá aktivistka blokovala vstup do švédského parlamentu a policie ji musela společně s dalšími protestujícími odtáhnout. O výsledku soudu informovala agentura Reuters.Thunbergová a další mladí klimatičtí aktivisté blokovali na protest vchod do sídla švédského parlamentu ve Stockholmu. Požadovali razantnější kroky politiků, které by pomohly zastavit klimatické změny. Čtyři z nich kvůli tomu společně s Thunbergovou stanuli před soudem.

Policie uvedla, že demonstranti sice mají právo demonstrovat před parlamentní budovou, nesmějí ale bránit v přístupu do ní. První den proti nim policie nezakročila. Další dva dny po sobě je ale z místa odvezla v policejní dodávce.

Thunbergová odešla od soudu s pokutou 6000 švédských korun (v přepočtu 12 800 korun českých). Jeden ze soudních úředníků agentuře Reuters potvrdil, že jednadvacetiletá aktivistka byla shledána vinnou, ale odmítl se vyjádřit k výši trestu.

Greta Thunbergová začala své ekologické aktivity v roce 2018 právě demonstracemi před švédským parlamentem. Posléze se k ní připojily desetitisíce studentů ze Švédska i dalších evropských států a Thunbergová se stala hlavní tváří globálního studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), které si dalo za cíl přimět zejména politiky, aby urychleně a konkrétními činy bojovali proti globálnímu oteplování.

V loňském roce byla Thunbergová ve Švédsku dvakrát odsouzená za neuposlechnutí policejního příkazu a byla ji rovněž uložena pokuta. V únoru byla v Británii zproštěna obvinění z přestupku proti veřejnému pořádku, když soudce rozhodl, že policie neměla pravomoc ji a další osoby zatknout na loňském protestu v Londýně.

reklama