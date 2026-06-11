Tři luxusní treehousy pod Ještědem řeší ČIŽP, podle úřadů vznikly načerno
11.6.2026 08:45 | KŘIŽANY (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
"Oni to schválně nazývají posed, aby se vyhnuli stavebnímu řízení, protože klasické stavební myslivecké posedy jsou ve volném režimu, ale neslouží k ubytování," uvedl odborník na stavební právo Tomáš Vítek. Jakmile to ale podle něj provozovatel nazval ubytováním a nabízí to veřejnosti, jde z pohledu práva o stavbu, která musí mít příslušná povolení.
Provozovatel objektů na dotazy nereagoval, právní zástupce jen uvedl, že pojem ubytování ve stavebním právu může být vykládán odlišně.
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