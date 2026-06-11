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Tři luxusní treehousy pod Ještědem řeší ČIŽP, podle úřadů vznikly načerno

11.6.2026 08:45 | KŘIŽANY (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Bez stavebního řízení a souhlasu orgánu ochrany přírody vznikly v přírodním parku Ještěd u Křižan na Liberecku tři dřevěné treehousy s rozhlednou. Česká inspekce životního prostředí už za porušení zákona uložila pokuty, stavební úřad v Osečné nyní vede řízení o odstranění staveb, uvedl deník MfDNES.
 
Provozovatel nabízí na webu luxusní pobytový zážitek s výhledem na Ještěd, k dispozici je kromě ubytování i gril nebo sauna. Podle ČIŽP jde o komerční ubytovací objekty umístěné mimo zastavitelné území obce, kde územní plán podobné stavby nepřipouští. "I přes uložené pokuty v území nadále trvá protiprávní stav," uvedla inspekce. Stavby podle ní negativně ovlivňují krajinný ráz přírodního parku Ještěd.

"Oni to schválně nazývají posed, aby se vyhnuli stavebnímu řízení, protože klasické stavební myslivecké posedy jsou ve volném režimu, ale neslouží k ubytování," uvedl odborník na stavební právo Tomáš Vítek. Jakmile to ale podle něj provozovatel nazval ubytováním a nabízí to veřejnosti, jde z pohledu práva o stavbu, která musí mít příslušná povolení.

Provozovatel objektů na dotazy nereagoval, právní zástupce jen uvedl, že pojem ubytování ve stavebním právu může být vykládán odlišně.

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