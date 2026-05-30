https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tri-studne-si-otviranim-studanek-pripomnely-skladatele-bohuslava-martinu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tři Studně si Otvíráním studánek připomněly skladatele Bohuslava Martinů

30.5.2026 21:40 | TŘI STUDNĚ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U obce Tři Studně na Žďársku se dnes konalo Otvírání studánek. Zazněla i stejnojmenná kantáta Bohuslava Martinů, který v obci v roce 1938 pobýval. Od premiérového uvedení jeho skladby letos uplynulo 70 let. U studánek Barborka a Vitulka ji zazpíval sbor Continuo Pardubice, který se Otvírání Studánek účastnil už před dvěma lety, řekla ČTK jeho sbormistryně Lucie Gregorovič Fárová.
 
"Je to moc krásný pocit být na místě, kde pobýval Bohuslav Martinů s Vítězslavou Kaprálovou. Otvírání studánek zpíváme opravdu moc rádi. Pro mě je to srdcová záležitost, protože ji zpívám od útlého dětství, kdy jsem ji v dětském sboru zpívala pod mým dědečkem Vlastislavem Novákem, stejně jako většina zpěváků, kteří jsou dnes zde," řekla Gregorovič Fárová.

Slavnost z 50. let minulého století v obci obnovili v roce 1993, od té doby se koná pravidelně, řekl starosta obce Miloš Brabec. O slavnost i odkaz skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, která skladatele Martinů do Tří Studní pozvala, podle něj usilovně pečuje Josef Kaprál, skladatelčin bratranec.

Otvírání studánek je jarní lidovou tradicí spojenou s jejich čištěním. Symbolizovalo zahánění nemocí a zlých sil a přijímání štěstí do života. Lidovým obyčejem se nechal inspirovat básník Miloslav Bureš, přítel skladatele Martinů. V roce 1954 na břehu rybníka Sykovce ve Třech Studních napsal Píseň o studánce Rubínce. Martinů ji mírně zkrátil a změnil její název. Skladbou si připomněl svůj rodný kraj a dobu, kterou strávil ve Třech Studních.

Slavnost dnes ve 14:00 začala v místech, kde stojí i pamětní kámen Kaprálové. Vystoupil na ní také folklorní soubor Komíňáček Brno nebo děti ze základní a mateřské školy v Křižánkách.

"Lidé se k nám rádi vrací, dokonce jsme tady v posledních letech měli i výpravu z Austrálie. Má to zvuk a význam i pro účinkující soubory," řekl starosta.

Studánky a její okolí místní pravidelně udržují. Kontroluje se taky kvalita vody. "Je zatím pitná, ale trápí nás sucha, jako všude v okolí. Vody je míň. Jedním z důvodů byl i kůrovec a celkové oslabení funkce lesa. A ani sněhu už nebývá přes zimu dost," dodal starosta.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ptačí budka Foto: Depositphotos Muzeum luhačovického Zálesí představí umělecké ptačí budky Květinářství Foto: Depositphotos Z květin pro umělce na Smetanově Litomyšli může vzniknout ve městě záhon Objektiv Foto: Depositphotos Czech Nature Photo 2026 zná finalisty jednotlivých kategorií

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist