Tři Studně si Otvíráním studánek připomněly skladatele Bohuslava Martinů
Slavnost z 50. let minulého století v obci obnovili v roce 1993, od té doby se koná pravidelně, řekl starosta obce Miloš Brabec. O slavnost i odkaz skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, která skladatele Martinů do Tří Studní pozvala, podle něj usilovně pečuje Josef Kaprál, skladatelčin bratranec.
Otvírání studánek je jarní lidovou tradicí spojenou s jejich čištěním. Symbolizovalo zahánění nemocí a zlých sil a přijímání štěstí do života. Lidovým obyčejem se nechal inspirovat básník Miloslav Bureš, přítel skladatele Martinů. V roce 1954 na břehu rybníka Sykovce ve Třech Studních napsal Píseň o studánce Rubínce. Martinů ji mírně zkrátil a změnil její název. Skladbou si připomněl svůj rodný kraj a dobu, kterou strávil ve Třech Studních.
Slavnost dnes ve 14:00 začala v místech, kde stojí i pamětní kámen Kaprálové. Vystoupil na ní také folklorní soubor Komíňáček Brno nebo děti ze základní a mateřské školy v Křižánkách.
"Lidé se k nám rádi vrací, dokonce jsme tady v posledních letech měli i výpravu z Austrálie. Má to zvuk a význam i pro účinkující soubory," řekl starosta.
Studánky a její okolí místní pravidelně udržují. Kontroluje se taky kvalita vody. "Je zatím pitná, ale trápí nás sucha, jako všude v okolí. Vody je míň. Jedním z důvodů byl i kůrovec a celkové oslabení funkce lesa. A ani sněhu už nebývá přes zimu dost," dodal starosta.
