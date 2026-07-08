Tři úterní požáry polí a lesa v Plzeňském kraji způsobily statisícové škody
8.7.2026 19:15 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U Kšic na Tachovsku hořelo pole na ploše asi 12 hektarů. Příčinou byla s největší pravděpodobností jiskra, která odlétla od žací lišty stroje. Oheň způsobil škodu 300 000 korun. U Štichovic na severním Plzeňsku zachvátil požár strniště a části sklizeného pole o rozloze kolem šesti hektarů.
V červenci hasiči v Plzeňském kraji hasili do dneška šest požárů polního porostu a trávy a čtyři lesní požáry. Loni za stejnou dobu to bylo 13 lesních požárů a devět požárů polí a trávy, vyplývá ze statistik hasičů.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk