Německým hasičům se po týdnu podařilo uhasit požár v národním parku
20.7.2026 11:55 (ČTK)
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"Není zatím možné definitivně stáhnout varování, a to vzhledem ke zvláštním podmínkám v oblasti, která je zatížená municí," uvedlo ministerstvo životního prostředí. Hasiči podle něj budou oblast nadále monitorovat, aby případně uhasili další ohniska.
Stovkám hasičů z několika německých spolkových zemí s hašením požáru v národním parku v posledních dnech pomáhaly i vrtulníky německé armády. Vydatně k uhašení požáru nakonec přispěl i déšť z posledních dní.
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