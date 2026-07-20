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Německým hasičům se po týdnu podařilo uhasit požár v národním parku

20.7.2026 11:55 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Německým hasičům se po týdnu podařilo uhasit požár v národním parku Müritz. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, ve které se park nachází. Oheň sežehl zhruba 400 hektarů vegetace.
 
Národní park Müritz leží v Meklenburské jezerní plošině, zhruba 80 kilometrů severně od Berlína. Požár v něm vypukl minulý týden v pondělí. Několik vesnic v okolí ohniska požáru bylo nutné evakuovat, oheň se až do nich ale nakonec nedostal. Hašení komplikoval fakt, že hořelo v oblasti někdejšího vojenského výcvikového prostoru, ve kterém je stále nevybuchlá munice.

"Není zatím možné definitivně stáhnout varování, a to vzhledem ke zvláštním podmínkám v oblasti, která je zatížená municí," uvedlo ministerstvo životního prostředí. Hasiči podle něj budou oblast nadále monitorovat, aby případně uhasili další ohniska.

Stovkám hasičů z několika německých spolkových zemí s hašením požáru v národním parku v posledních dnech pomáhaly i vrtulníky německé armády. Vydatně k uhašení požáru nakonec přispěl i déšť z posledních dní.

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