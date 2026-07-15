V Kanadě zuří přes 830 lesních požárů, Toronto má dnes nejhorší kvalitu vzduchu
Video natočené uvnitř vlaku železniční společnosti Canadian National (CN), který zachvátily oranžové plameny poblíž města Armstrong v Ontariu, se stalo virálním hitem internetu. CN podle agentury Reuters uvedla, že kvůli požárům pozastavila železniční provoz v oblasti. Její zaměstnanci a obyvatelé Armstrongu odtud byli evakuováni v pondělí večer.
Kouř z lesních požárů ze severní Kanady se v posledních letech šíří do rozsáhlých oblastí Spojených států. To vede úřady k vydávání zdravotních varování, zejména pro kojence a seniory, kteří jsou vůči kouřovým částicím citlivější.
Hustý kouř dnes ráno místního času podle stanice ABC News zahalil města Duluth v Minnesotě a Marquette v Michiganu. Extrémní kouř se rozprostřel nad severním Wisconsinem. Podobné podmínky se očekávaly ve státě New York a v oblasti Nová Anglie. Do západu slunce by se podle předpovědi mohl kouř rozšířit od Buffala až po města New York a Filadelfie.
Více než desítka lesních požárů vypukla také na severu státu Minnesota u hranic s Kanadou.
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