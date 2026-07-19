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Lesní požár ve Španělsku již od čtvrtka spálil více než 12 000 hektarů lesa

19.7.2026 19:23 | MADRID (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Lesní požár, který vypukl ve čtvrtek asi 100 kilometrů severně od Madridu, se dál šíří a dosud zničil více než 12 000 hektarů porostu. Kvůli ohni musely úřady evakuovat několik stovek lidí, zatím si nevyžádal žádné oběti. Informovala o tom agentura AFP.
 
Požár vypukl v provincii Guadalajara. Oheň zasáhl zalesněnou horskou oblast zahrnující přírodní park Sierra Norte. Území je domovem několika ohrožených druhů živočichů, včetně orlů, vlků a motýlů. Regionální premiér Emiliano García-Page i místní úřady označili na síti X hašení tohoto požáru za velmi obtížné.

Požár u Madridu je už druhým rozsáhlým lesním požárem, se kterým Španělsko v těchto dnech bojuje. Od středy hoří také oblast poblíž Zaragozy na severovýchodě země, kde oheň zničil téměř 16 000 hektarů porostu. Podle sobotních informací regionálních úřadů v Aragonii není požár v oblasti stále pod kontrolou.

Začátkem tohoto měsíce navíc při jednom z nejtragičtějších požárů v novodobé historii země zahynulo v provincii Almería na jihu Španělska 13 lidí. Oheň zničil asi 7000 hektarů porostu.

Španělsko v posledních letech zažívá stále delší a častější vlny veder s teplotami výrazně přesahujícími 40 stupňů Celsia, což vytváří příznivé podmínky pro ničivé požáry. Vlny veder vysušují vegetaci a zvyšují pravděpodobnost vzniku lesních požárů.

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