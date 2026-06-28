Tropy zaplnily koupaliště i písníky a zatížily záchranáře
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V Třebechovicích pod Orebem na Hradecku přišlo v sobotu na koupaliště 1800 lidí, i dnes odpoledne byla návštěvnost kolem 1300 a další návštěvníci ještě chodili. "U nás je průměrná návštěvnost kolem tisícovky lidí, takže jsme měli v sobotu historický rekord," řekla ČTK pokladní.
V Chrudimi to bylo v sobotu co do počtu návštěvníků podobné, přišlo 1850 lidí, přičemž obvyklá průměrná návštěvnost se pohybuje kolem 1000 osob. Do dnešního odpoledne dorazilo zhruba 1400 návštěvníků, přičemž další lidé nadále přicházeli. "Je to náročnější na dozor a také jsou větší fronty u bufetů. Jinak je v areálu místa dost i pro větší počty lidí," řekl ČTK plavčík.
Podobně plno bylo také u písníků, kde se lidé snažili vyhledat útočiště před horkem. V Mělicích na Pardubicku byl zájem o koupání i pláže vysoký po celý den.
"Voda je příjemná, není moc studená a je čistší než v Labi v Pardubicích, kam se občas chodíme koupat. Ceny tady jsou průměrné, dá se to. Pláž je úplně narvaná, měli jsme problém najít místo ve stínu," řekl dvanáctiletý Vlasta Jirásek, který se přijel koupat s kamarády.
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