Turek má být jako zmocněncem na MŽP na základě pracovní smlouvy či dohody

14.1.2026 14:14 (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Zdroj | MŽP
Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek bude jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Vyplývá to ze statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda. Za výkon své funkce bude odpovídat vládě, která ho jmenuje a odvolává na návrh ministra životního prostředí. Turek by měl mimo jiné zastupovat vládu při vybraných jednáních s orgány Evropské unie a neformálních mezinárodních konzultacích v oblasti klimatu a Green Dealu v rozsahu pověření vládou.
 
Turka jmenovala vláda zmocněncem v pondělí, současně zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu. Ministerstvo životního prostředí dál dočasně povede předseda Motoristů Petr Macinka. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že je to dočasné řešení. Turka nechce prezident Petr Pavel jmenovat ministrem životního prostředí.

Místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček, kterého vláda jmenovala zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost také v pondělí, dnes ČTK sdělil, že jako vládní zmocněnec žádný plat nemá. Zmocněnkyní pro lidská práva se stala šéfka poslanců ANO Taťána Malá, která ČTK řekla, že ještě nemá uzavřenou smlouvu s úřadem vlády. "Ale tuším, že tam bude dohoda o pracovní činnosti a bude honorována 20 000 korunami," uvedla.

Turek bude podle statutu zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. "Hlavním posláním vládního zmocněnce je koordinace při tvorbě, vyjednávání a uplatňování politik a opatření Evropské unie v oblasti klimatu a Green Dealu, se zvláštním důrazem na ekonomické a sociální dopady na ČR a její občany," stojí v dokumentu schváleném vládou.

Statut dává Turkovi za úkol koordinovat meziresortní postup ČR v otázkách klimatu a Green Dealu, včetně přípravy a sladění stanovisek vlády k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské unie. Má také vyhodnocovat dopady navrhovaných i přijímaných opatření v otázkách klimatu a Green Dealu na konkurenceschopnost české ekonomiky, průmysl, energetiku, dopravu a zemědělství, domácnosti, obce a regiony.

Na základě svých vyhodnocení má zmocněnec předkládat vládě doporučení a navrhovat opatření směřující k ochraně českých zájmů včetně návrhů na využití výjimek, úpravu tempa a způsobu implementace evropských opatření. Turek má za úkol spolupracovat se zástupci průmyslu, zaměstnavatelů, odborů, obcí, krajů a dalšími zástupci odborné veřejnosti.

V pondělí jmenovaný zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena bude podle upraveného statutu vládního zmocněnce pro umělou inteligenci zařazen do organizační struktury ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavní náplní a cíli jeho práce má být koordinace rozvoje umělé inteligence v Česku ve spolupráci s vládou, ministerstvy, veřejnou správou a dalšími relevantními aktéry s cílem podpořit její bezpečné, etické a efektivní využití ve prospěch české společnosti a jejího hospodářství. Kačena má organizovat akční plán Národní strategie umělé inteligence České republiky 2030 s konkrétními opatřeními pro rozvoj AI napříč úřady, včetně stanovení priorit, postupu realizace, harmonogramu a odpovědných aktérů. Spolupracovat bude i na koordinaci změn českého právního řádu, které budou reagovat na nařízení Evropského parlamentu a unijní Rady o umělé inteligenci.

Podmínky pro jmenování upravuje služební zákon a zákon o střetu zájmů. Poslance či senátora není možné jmenovat na služební místo, neslučitelný s jejich funkcí je pak pracovní či služební poměr ve středních správních úřadech či na ministerstvech, řekl ČTK ústavní právník Jan Kysela. Podle něj postavení závisí na statutu zmocněnce a usnesení vlády.

