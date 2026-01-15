Turek nebude určitě skládat poslanecký mandát, uvedl Macinka ke spekulacím
Turek ve středu ČTK řekl, že nebude v nejbližších dnech poskytovat rozhovory. ČTK neodpověděl ani na dotaz ohledně svého pracovního zařazení na ministerstvu.
Podle statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda, má být Turek jako vládní zmocněnec zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Motoristé chtějí touto cestou vyřešit situaci, kdy prezident odmítá Turka jmenovat členem vlády. Turek by měl úřad de facto vést z role zmocněnce.
Poslanec Starostů a bývalý náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák nemá za podstatné, v jaké kanceláři bude Turek sedět. Kauzu kolem něj popsal na dnešní tiskové konferenci strany jako součást kabaretu, který rozehrává premiér Andrej Babiš (ANO). Podstatný je podle Starostů střet zájmů předsedy vlády jako vlastníka holdingu Agrofert. Babiš plánuje holding převést do fondu, nestačil tak učinit do lhůty určeném zákonem, říká, že s vložením akcií čeká na souhlas institucí třech zemí. Předseda Starostů Vít Rakušan mluví v souvislosti s Turkovou kauzou o trafice a slabé pozici Babiše.
Podle statutu vládního zmocněnce bude hlavním Turkovým posláním koordinace při tvorbě, vyjednávání a uplatňování politik a opatření Evropské unie v oblasti klimatu a Green Dealu, se zvláštním důrazem na ekonomické a sociální dopady na ČR a její občany. Statut dává Turkovi za úkol koordinovat meziresortní postup ČR v otázkách klimatu a Green Dealu, včetně přípravy a sladění stanovisek vlády k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské unie.
Má také vyhodnocovat dopady navrhovaných i přijímaných opatření v otázkách klimatu a Green Dealu na konkurenceschopnost české ekonomiky, průmysl, energetiku, dopravu a zemědělství, domácnosti, obce a regiony. Za úkol má Turek, který po říjnovém zvolení poslancem ztratil mandát v Evropském parlamentu, spolupracovat se zástupci průmyslu, zaměstnavatelů, odborů, obcí, krajů a dalšími zástupci odborné veřejnosti.
reklama