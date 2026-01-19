Turek vnímá post zmocněnce jako politickou funkci, nikoli exekutivní
Prezident podle Turka překročil své pravomoci, když ho nejmenoval ministrem. Neplní své povinnosti. Poslanec se domnívá, že s ním má Pavel osobní problém a chce ho přesvědčit o svých kvalitách. "Já věřím, že stále je šance, že názor změní. Prostě měsíce mnoho ukázat, že tu práci dělám dobře a že jí rozumím," prohlásil. Zároveň ale naznačil, že by měl mít Pavel na pozici prezidenta větší politické zkušenosti, a poukázal na jeho komunistickou minulost. "On schvaloval vpád vojsk v roce 1968," uvedl. Měl by proto být podle něj shovívavější k jeho prohřeškům.
Pavel Turka opakovaně odmítl jmenovat se zdůvodněním, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident v dopisu, který již dříve zaslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
V pondělí vláda jmenovala Turka vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Podle Babiše to je dočasné řešení. Životní prostředí má zatím na starosti šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Motoristé na Turkově nominaci podle Macinky dál trvají.
Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, shodli se dříve právníci oslovení ČTK. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Macinka uvedl, že ministerstvo životního prostředí bude dál řídit s týmem náměstků a slovo bude mít i nový zmocněnec. Kancelář na ministerstvu Turek zdědí podle Macinky po exministru Petru Hladíkovi (KDU-ČSL). Turek bude koordinovat klimatickou politiku mezi resorty, věnovat se bude také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami. Zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a zastupovat bude ČR na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních.
