Turek vnímá post zmocněnce jako politickou funkci, nikoli exekutivní

19.1.2026 01:06 | PRAHA (ČTK)
Jako první chce Turek se zahraničními partnery koordinovat postup u emisních povolenek a vypracovat analýzu toho, co je proti nim možné dělat.
Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek vnímá svoji pozici zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal zejména jako funkci politickou, nikoli exekutivní. Bude vydávat doporučení a stanoviska, v první řadě se chce zaměřit na emisní povolenky, které jsou podle něj pro Česko nevýhodné, a zjednodušení emisních tarifů. Politik to řekl v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Turek věří, že by mohl prezident Petr Pavel ještě změnit názor a jmenovat ho do funkce ministra životního prostředí.
 
Post zmocněnce přijal Turek podle svého vyjádření jako kompromis, protože je potřeba některé agendy na ministerstvu životního prostředí akutně řešit. Jako první chce se zahraničními partnery koordinovat postup u emisních povolenek a vypracovat analýzu toho, co je proti nim možné dělat. Chce se také věnovat automobilovému průmyslu. Poslanec zopakoval, že za svoji práci zmocněnce nechce pobírat plat.

Prezident podle Turka překročil své pravomoci, když ho nejmenoval ministrem. Neplní své povinnosti. Poslanec se domnívá, že s ním má Pavel osobní problém a chce ho přesvědčit o svých kvalitách. "Já věřím, že stále je šance, že názor změní. Prostě měsíce mnoho ukázat, že tu práci dělám dobře a že jí rozumím," prohlásil. Zároveň ale naznačil, že by měl mít Pavel na pozici prezidenta větší politické zkušenosti, a poukázal na jeho komunistickou minulost. "On schvaloval vpád vojsk v roce 1968," uvedl. Měl by proto být podle něj shovívavější k jeho prohřeškům.

Pavel Turka opakovaně odmítl jmenovat se zdůvodněním, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident v dopisu, který již dříve zaslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

V pondělí vláda jmenovala Turka vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Podle Babiše to je dočasné řešení. Životní prostředí má zatím na starosti šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Motoristé na Turkově nominaci podle Macinky dál trvají.

Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, a to ani zprostředkovaně, shodli se dříve právníci oslovení ČTK. Šlo by podle nich o obcházení ústavních pravidel. Macinka uvedl, že ministerstvo životního prostředí bude dál řídit s týmem náměstků a slovo bude mít i nový zmocněnec. Kancelář na ministerstvu Turek zdědí podle Macinky po exministru Petru Hladíkovi (KDU-ČSL). Turek bude koordinovat klimatickou politiku mezi resorty, věnovat se bude také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami. Zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a zastupovat bude ČR na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních.

