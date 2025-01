Turisté mohou v chráněných Jizerskohorských bučinách využít mobilního průvodce

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Rihovaj / Rihovaj / commons.wikimedia.org Jizerskohorské bučiny je národní přírodní rezervace, která vznikla 16. srpna 1999 sloučením původních sedmi národních přírodních rezervací Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Tišina, Frýdlantské cimbuří a Paličník vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 200/1999. Rozkládá se na 27 km². Jádrové oblasti zabírají území o velikosti 950,9252 ha a současně vyhlášené ochranné pásmo 1750,4101 ha. Celá oblast leží v 1. zóně CHKO Jizerské hory. Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny v Jizerských horách usiluje o zápis na seznam UNESCO.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mobilního průvodce mohou od začátku roku využívat turisté v Jizerskohorských bučinách, které patří na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Provází je po Staré poutní cestě z Oldřichova v Hájích do Hejnic na Liberecku ve Frýdlantském výběžku. Průvodce připravili i namluvili místní lidé a je součástí bezplatné aplikace TourStories , informovala Jitka Doubnerová z MAS Frýdlantsko, které se na vytvoření průvodce podílelo.Podle Doubnerové mobilní průvodce přibližuje poutní cestu i Jizerskohorské bučiny způsobem, který zaujme i ty, kdo o místní přírodě a historii něco vědí. "Nečekejte výčet zajímavostí, památek nebo událostí. Buďte připraveni zastavit se, poslouchat, rozhlédnout se a zamyslet se nad krajinou i osudy lidí, kteří tu žili a procházeli před námi," dodala Doubnerová.

Jizerskohorské bučiny zabírají plochu zhruba 27 kilometrů čtverečních na severním úbočí Jizerských hor od Oldřichova v Hájích přes Hejnice po Lázně Libverda. Území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy na strmých svazích s unikátní geomorfologií. Lokalitou světového dědictví se staly dvě jádrové části této národní přírodní rezervace, a to Poledník a Štolpichy, kde je od roku 1960 přirozený vývoj.

Po Staré poutní cestě v minulosti po staletí putovali lidé za hejnickou Mater formosa - zázračnou sličnou Madonou. Cesta spojovala dva světy - české vnitrozemí a Frýdlantsko. "Oldřichov v Hájích byla důležitá zastávka poutníků, kteří měli před sebou horské sedlo a z bezpečí obydleného kraje vstupovali do hlubokého lesa," uvedla Doubnerová. Dnes je to především oblíbená turistická cesta, která vede ze zastávky vlaku v Oldřichově v Hájích nebo z parkoviště v Oldřichovském sedle po modře značené turistické značce do Hejnic. Jde se lesem, kolem skal a několika pomníčků.

reklama