Turistickou cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi zavalil kus skály

6.2.2026 18:28 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Prazak / Wikimedia Commons
Turistickou cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi zavalil kus skály, je uzavřená. Navíc lze očekávat, že se odlomí další, větší kus. Na webu strážců přírody CHKO Moravský kras o tom informoval Antonín Tůma.
 

Skalní blok na dně krasového kaňonu Pustý žleb v národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy se pravděpodobně zřítil dnes ráno. "Od skalního masivu se odlomila skalní stěna o přibližné ploše 10 x 8 metru. Ráno místo řícení posuzovali geologové z brněnské České geologické služby a podle nich lze očekávat pokračování řícení na viditelné rozsedlinové trhlině," uvedl Tůma. Doplnil, že je předpoklad odlomení dalšího skalního bloku nejméně o ploše 10 x 10 metrů.

Vznik trhliny je daný podle něj změnami počasí a změnami teplot, kdy do puklin přitéká voda a následně mrazovým působením led trhá skálu.

Lesy ČR ohrožený úsek cesty uzavřely a Správa CHKO Moravský kras vypomohla umístěním cedulí o uzavření úseku na turistické cesty. Aktuálně lze procházet mezi Macochou a hradem Blansek přes turistickou křižovatku na dně Pustého žlebu kousek od skalního řícení a z této křižovatky projít do Sloupu. Nelze projít na Punkevní jeskyně.

"Vzhledem k opravám lanovky na Macochu je přerušeno pěší spojení Punkevní jeskyně - chata Macocha a vyhlídkové můstky na Macoše. Pěší přístup na Macochu je možný ze Skalního mlýna od Kateřinské jeskyně tzv. Křenkovou stezkou," doplnil Tůma.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

