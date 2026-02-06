Turistickou cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi zavalil kus skály
Skalní blok na dně krasového kaňonu Pustý žleb v národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy se pravděpodobně zřítil dnes ráno. "Od skalního masivu se odlomila skalní stěna o přibližné ploše 10 x 8 metru. Ráno místo řícení posuzovali geologové z brněnské České geologické služby a podle nich lze očekávat pokračování řícení na viditelné rozsedlinové trhlině," uvedl Tůma. Doplnil, že je předpoklad odlomení dalšího skalního bloku nejméně o ploše 10 x 10 metrů.
Vznik trhliny je daný podle něj změnami počasí a změnami teplot, kdy do puklin přitéká voda a následně mrazovým působením led trhá skálu.
Lesy ČR ohrožený úsek cesty uzavřely a Správa CHKO Moravský kras vypomohla umístěním cedulí o uzavření úseku na turistické cesty. Aktuálně lze procházet mezi Macochou a hradem Blansek přes turistickou křižovatku na dně Pustého žlebu kousek od skalního řícení a z této křižovatky projít do Sloupu. Nelze projít na Punkevní jeskyně.
"Vzhledem k opravám lanovky na Macochu je přerušeno pěší spojení Punkevní jeskyně - chata Macocha a vyhlídkové můstky na Macoše. Pěší přístup na Macochu je možný ze Skalního mlýna od Kateřinské jeskyně tzv. Křenkovou stezkou," doplnil Tůma.
