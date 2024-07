U Českých Budějovic by mohl vzniknout přírodní park Údolí Rudolfovského potoka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Poblíž Českých Budějovic by mohl vzniknout přírodní park Údolí Rudolfovského potoka. V lokalitě o rozloze přibližně 13 hektarů žijí vzácní živočichové a rostou chráněné rostliny. Území se nachází na katastrech obcí Rudolfov, Jivna a Hlincové Hory na Českobudějovicku. ČTK to řekl Jaroslav Valevský, předseda spolku Náš domov, který o vznik parku usiluje."Jedná se o unikátní území v těsné blízkosti Českých Budějovic, které by si zasloužilo zvýšenou ochranu. O vznik parku usilujeme 12 let a věřím, že se nám to podaří dotáhnout do konce," uvedl.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala odborné doporučení k vyhlášení přírodního parku. Nyní záležitost posuzuje vedení Jihočeského kraje.

"Údolí Rudolfovského potoka znám a mám to tam velmi rád. Iniciativou na vyhlášení přírodního parku se určitě budeme zabývat," řekl náměstek jihočeského hejtmana František Talíř (KDU-ČSL). Spolek Náš domov chce pořídit odbornou studii lokality na nekomerční ochranu přírody.

"České Budějovice nemají ve městě a v nejbližším okolí do deseti kilometrů žádný přírodní park. Vyhlášení přírodního parku Údolí Rudolfovského potoka tak může ochranu dotčeného území přiměřeným a vhodným způsobem podpořit. Získání statusu přírodního parku by nepochybně přispělo k zatraktivnění území z pohledu lokální turistiky," uvedl Valevský.

Dodal, že posláním parku je zachovat krajinný ráz s přírodními a estetickými hodnotami. V lokalitě Údolí Rudolfovského potoka žije například mlok skvrnitý, který je v Česku silně ohroženým druhem. "Dále se zde vyskytuje roháč obecný nebo vzácní motýli," řekl Valevský.

