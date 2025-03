U Vřídelní kolonády v Karlových Varech roste socha Krasavec z vřídlovce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

U Vřídelní kolonády v Karlových Varech roste zkušební model skulptury, která by mohla stát před kolonádou na Divadelním náměstí. Socha nazvaná Krasavec vzniká samovolným rozrůstáním vřídlovce, který je v rozpuštěném stavu hojně obsažen ve vřídelní vodě. Zkušební model je nutný, aby bylo možné netradiční výtvarný objekt umístit do veřejných prostor bez obav z ohrožení lidí, řekl ČTK ředitel Správy lázeňských zdrojů a kolonád (SPLZAK) Václav Benedikt.Zkušební model, což je vlastně kovová tyč s otvory, kterými pomalu proudí vřídelní voda, byl poblíž Vřídelní kolonády nainstalován vloni v létě. "Musíme si ověřit chování sochy za všech povětrnostních podmínek. Jak se bude vřídlovec chovat za mrazu, za horka, co se s ním bude dít, když proschne. Musíme se ujistit, že se například nebude odlupovat, při větru by tak mohly úlomky zranit kolemjdoucí," řekl Benedikt. Testovací sochu bude správa kolonády pozorovat a hodnotit ještě minimálně do léta, aby prošla všemi ročními obdobími.

Autor návrhu Oldřich Morys s dílem, které pojmenoval Krasavec, vyhrál architektonickou výtvarnou soutěž na podobu pítka před Vřídelní kolonádou. Porota ocenila jak samotný nápad, tak to, že skulptura vzniká působením přírodních sil, které jsou zdrojem proslulosti karlovarských lázní. Upoutalo i to, že výsledná podoba se bude postupně stále měnit s tím, jak se budou tvořit další vrstvy vřídlovce.

Vřídlovec je odrůda aragonitu, což je chemicky uhličitan vápenatý, s příměsí železitých složek. Vzniká srážením minerálních pramenů v Karlových Varech. Jednotlivé vrstvy mají různou barvu, od bílé, růžové, okrové až po hnědou. Díky rychlosti, s jakou se vřídlovec usazuje, vznikají v Karlových Varech i různé ozdobné předměty, známé jsou například kamenné růže.

