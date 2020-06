Uniklá nafta nezasáhla žádné studny u skladu SSHR na Chrudimsku Diskuse: 1 Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ropné látky uniklé ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku neznečistily žádné ze studen obci ani v okolí. Potvrdily to rozbory všech 32 vzorků vody. Nafta unikla ze skladu SSHR po nedělních přívalových deštích. Hasiči ji museli zachytávat nornou stěnou na Podolském potoce. Místní nesměli své studny používat do zjištění situace, ti bez připojení na vodovodní síť si chodili pro vodu do přistavené cisterny. "Do Kostelce u Heřmanova Městce jsme poslali cisternu na pitnou vodu. Lidé tam stále nemohou používat studny, protože je přívalový déšť zanesl bahnem. Dosud měli půjčenou cisternu od místních vodáren, museli ji ale vrátit," uvedl na twitteru předseda SSHR Pavel Švagr. Z areálu SSHR se již kontaminace nešíří. Státní organizace odhaduje škody na desítky milionů korun. Voda poničila dešťovou a olejovou bezpečnostní kanalizaci, tunel s umístěnými podzemními nádržemi a strojovnu. Podemlela také silnici a koleje, po nichž cisterny do areálu přivážejí a odvážejí pohonné hmoty. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (1)

KK Karel Karel 20.6.2020 12:33 Měla ta SSHR zaplombované příruby na odtokovém potrubí ?? Jestli ne, tak je tu i jiná možnost "úniku"... Odpovědět

