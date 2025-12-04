Univerzity za klima budou v úterý protestovat proti Motoristům na MŽP
Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla na ministra životního prostředí poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, o kterém se původně hovořilo jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí. Dříve chtěli Motoristé navrhnout Turka na ministerstvo zahraničí a Macinku na životní prostředí. Prezident Petr Pavel má s nominací Turka do vlády problém, protože Turek čelí kritice mimo jiné za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích.
Do protestu se v Praze zapojí třeba studenti z Univerzity Karlovy, a to z Filozofické fakulty, Fakulty humanitních studií, Fakulty sociálních věd, Přírodovědecké fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty a 1. lékařské fakulty, dále z České zemědělské univerzity nebo Divadelní akademie múzických umění i některá gymnázia. Mezi další města, ve kterých se studenti protestu zúčastní, patří například Brno, Olomouc, Ostrava, Tábor, České Budějovice, Zlín nebo Ústí nad Labem, sdělila iniciativa.
Ekologové dříve ČTK řekli, že pokud by ministerstvo vedl někdo z Motoristů, znamenalo by to hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody. Poukazovali na některá vyjádření členů strany, která zpochybňovala vliv člověka na změny klimatu. Podle nich Motoristé dlouhodobě a cíleně zpochybňují autoritu mezinárodních vědeckých institucí, ignorují data o úbytku přírodní rozmanitosti, míry znečištění prostředí a vlivu člověka na změny klimatu.
Univerzity za Klima je studentská iniciativa založená roku 2019, která sdružuje studenty a akademiky z různých vysokých škol v Česku. Iniciativa si klade za cíl upozorňovat na klimatickou a environmentální krizi.
Jan Šimůnek4.12.2025 18:24
MMCH asi důležitější je informace, že do čela jediné vědecké organizace, studující klima a jeho vývoj, CLINTEL, byl zvolen český expresident Václav Klaus.