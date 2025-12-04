https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/univerzity-za-klima-budou-v-utery-protestovat-proti-motoristum-na-mzp
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Univerzity za klima budou v úterý protestovat proti Motoristům na MŽP

4.12.2025 17:15 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Studenti z iniciativy Univerzity za klima budou v úterý 9. prosince protestovat proti Motoristům v čele ministerstva životního prostředí v Praze a dalších městech v Česku. V poledne v Praze plánují odejít z výuky a přesunout se na náměstí Jana Palacha. V 13:00 zahájí pochod na Hradčanské náměstí. ČTK to potvrdila pražská mluvčí Univerzit za klima Lucie Poláková. Ekologové dříve ČTK sdělili, že pokud by ministerstvo vedl někdo z Motoristů, znamenalo by to hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody.
 
Proti kandidátovi za Motoristy v čele ministerstva životního prostředí protestovaly na Hradčanském náměstí již v říjnu tisíce lidí. Vznikla také řada dopisů ze stran studentů, vědců a ekologických organizací.

Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla na ministra životního prostředí poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, o kterém se původně hovořilo jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí. Dříve chtěli Motoristé navrhnout Turka na ministerstvo zahraničí a Macinku na životní prostředí. Prezident Petr Pavel má s nominací Turka do vlády problém, protože Turek čelí kritice mimo jiné za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích.

Do protestu se v Praze zapojí třeba studenti z Univerzity Karlovy, a to z Filozofické fakulty, Fakulty humanitních studií, Fakulty sociálních věd, Přírodovědecké fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty a 1. lékařské fakulty, dále z České zemědělské univerzity nebo Divadelní akademie múzických umění i některá gymnázia. Mezi další města, ve kterých se studenti protestu zúčastní, patří například Brno, Olomouc, Ostrava, Tábor, České Budějovice, Zlín nebo Ústí nad Labem, sdělila iniciativa.

Ekologové dříve ČTK řekli, že pokud by ministerstvo vedl někdo z Motoristů, znamenalo by to hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody. Poukazovali na některá vyjádření členů strany, která zpochybňovala vliv člověka na změny klimatu. Podle nich Motoristé dlouhodobě a cíleně zpochybňují autoritu mezinárodních vědeckých institucí, ignorují data o úbytku přírodní rozmanitosti, míry znečištění prostředí a vlivu člověka na změny klimatu.

Univerzity za Klima je studentská iniciativa založená roku 2019, která sdružuje studenty a akademiky z různých vysokých škol v Česku. Iniciativa si klade za cíl upozorňovat na klimatickou a environmentální krizi.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

4.12.2025 18:24
Motoristé by naopak zajistili ochranu lidí před ekology a jejich jurodivými projekty, které jen škodí.
MMCH asi důležitější je informace, že do čela jediné vědecké organizace, studující klima a jeho vývoj, CLINTEL, byl zvolen český expresident Václav Klaus.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist