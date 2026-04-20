Úřady: Po ukrajinském útoku na ruský terminál je ropná skvrna v Černém moři

20.4.2026 19:30 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Po dronovém útoku, který ukrajinská armáda minulý týden podnikla na terminál pro vývoz ropy v ruském přístavu Tuapse, je ropná skvrna v Černém moři. Podle ruskojazyčné služby BBC o tom informoval krizový štáb v ruském Krasnodarském kraji, kde Tuapse leží.
 
Skvrnu se podařilo objevit v neděli pomocí satelitních snímků. Nachází se několik kilometrů od přístavu v Tuapse. Znečištěno je asi deset kilometrů čtverečních vodní plochy. Odborníci se snaží zabránit šíření skvrny pomocí speciálních bariér. Ropné produkty v důsledku útoku v noci na 16. dubna unikly také do řeky Tuapse, tam se ale znečištění podařilo lokalizovat.

Požár v mořském terminálu hasiči zlikvidovali teprve v neděli. Dnes na přístav znovu zaútočily ukrajinské drony a opět v něm vznikl požár. Vzňala se část, kde jsou nádrže. Ruské úřady informovaly, že kromě jiné techniky k jeho hašení přijely dva požární vlaky. Ukrajinský generální štáb útok potvrdil.

Rusko proti Ukrajině bojuje od února 2022, napadená země se agresi brání se západní pomocí. Útočí na cíle na ruském území, často na ropnou infrastrukturu s vysvětlením, že se snaží snížit příjmy Moskvy z prodeje ropy, a omezit tak její možnosti válku dál financovat.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
