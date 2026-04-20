Úřady: Po ukrajinském útoku na ruský terminál je ropná skvrna v Černém moři
20.4.2026 19:30 (ČTK)
Požár v mořském terminálu hasiči zlikvidovali teprve v neděli. Dnes na přístav znovu zaútočily ukrajinské drony a opět v něm vznikl požár. Vzňala se část, kde jsou nádrže. Ruské úřady informovaly, že kromě jiné techniky k jeho hašení přijely dva požární vlaky. Ukrajinský generální štáb útok potvrdil.
Rusko proti Ukrajině bojuje od února 2022, napadená země se agresi brání se západní pomocí. Útočí na cíle na ruském území, často na ropnou infrastrukturu s vysvětlením, že se snaží snížit příjmy Moskvy z prodeje ropy, a omezit tak její možnosti válku dál financovat.
reklama
