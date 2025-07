Letištní kontroly odhalily 19 živých škůdců, jsou hrozbou pro úrodu ovoce

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Scott Bauer - Agricultural Research Service / Scott Bauer - Agricultural Research Service / Wikimedia Commons

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) letos v prvním pololetí odhalili při kontrolách zboží na Letišti Václava Havla v Praze 19 živých škůdců v zásilkách z mimoevropských zemí. Mezi škůdci byl i druh hmyzu vrtule, která patří mezi dvacítku nejobávanějších škůdců v zemích EU, uvedli zástupci ústavu a osvětová kampaň s názvem #PlantHealth4Life. Ústav upozornil na to, že pokud by se v Česku usídlili nepůvodní škůdci, jako jsou například vrtule rodunebo listokaz japonský, mohlo by to znamenat katastrofální důsledky pro domácí pěstitele i celou krajinu.Přítomnost živých larev exotických druhů vrtulí letos zjistili inspektoři opakovaně, například v zásilkách manga a paprik, importovaných z Ugandy, Malajsie, Laosu a Vietnamu. Jen v první polovině června inspektoři ústavu zachytili tři zásilky napadené zmíněným invazním škůdcem, což vedlo k okamžitému zákazu uvádění zboží do oběhu a nařízení jeho neprodlené likvidace spálením.

Vrtule jsou malý až středně velký hmyz podobný mouchám s charakteristickými barevnými znaky. Patří k vysoce invazním škůdcům zejména ovoce a zeleniny, napadá více než 200 ovocných druhů. Šíření škůdce je převážně vázáno na mezinárodní obchod s ovocem a zeleninou. Pro ovoce jsou vrtule velmi destruktivní a v zemích původu mohou na produkci ovoce způsobit ekonomické škody i ve výši 60 až 80 procent úrody.

"Dovoz rostlin a rostlinných produktů ze zahraničí představuje jedno z největších potenciálních rizik pro zdraví naší zeleně a zahrad," upozornil Michal Hnízdil, ředitel Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ.

Celoevropská kampaň #PlantHealth4Life Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) proto apeluje na zodpovědné cestování, zahradničení i výchovu budoucích generací. Vyzývá občany, aby mysleli na zdraví české přírody a nevozili domů rostliny ze zahraničí. Společně s nimi si totiž mohou v zavazadle přivézt i nechtěného škůdce.

Počet zavlečených nepůvodních organismů se v České republice podle odborníků rok od roku zvyšuje. Data o nepůvodních druzích včetně mapy výskytu vede například databáze Invahub.cz. Databáze uvádí, že ze zhruba 30.000 druhů bezobratlých, které se v ČR vyskytují, je až 700 nepůvodních.

Databáze Invahub.cz společně s Rostlinolékařským portálem ústavu umožňuje podle odborníků sdílení a vizualizaci dat o nálezech škůdců a původců chorob, což je prvním krokem k efektivnímu a účinnému řešení invazních škodlivých organismů. Do budoucna je v plánu vytvořit systém včasného varování při výskytu rizikových druhů škodlivých organismů rostlin v blízkosti hranic ČR.

Inspektoři v prvním pololetí zkontrolovali celkem 1000 zásilek zboží podléhajícího rychlé zkáze, dále nevpustili například zboží s chybějící dokumentací nebo zboží ošetřili kvůli riziku skryté kontaminace škůdci.

reklama